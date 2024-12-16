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Сийярто возмутился равнодушием ЕС к идее "рождественского перемирия"

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 16 декабря 2024, 18:08
Сийярто возмутился равнодушием ЕС к идее рождественского перемирия
Иллюстративное фото: Getty Images

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал коллег из ЕС за то, что на встрече глав  дипломатии 16 декабря почти никто не поддержал предложение Виктора Орбана о "рождественском перемирии".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Telex

Детали: По мнению Сийярто, в ЕС игнорируют ситуацию на поле боя, где российские войска ускорили продвижение, потому что продолжают продвигать "нынешнюю стратегию" (он не уточнил, какую именно).

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"Им даже все равно, что приближается Рождество", – добавил венгерский министр, отметив, что никто из участников встречи, в том числе и министр иностранных дел Украины, не поддержали идею "рождественского перемирия".

По словам Сийярто, некоторые министры поддержали идею прекращения огня в целом, но другие "явно высказались против". Только глава МИД Словакии выразил поддержку дипломатическому решению войны, утверждает венгерский министр.

Логику "перемирия" Сийярто объяснил так: "Если нет боевых действий, то нет и наступления России".

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Напомним:

  • Виктор Орбан заявил 11 декабря, что Венгрия предложила Украине установить на Рождество режим прекращения огня и масштабный обмен военнопленными, но президент Владимир Зеленский якобы отверг эту идею.
  • Позже глава венгерского МИД Петер Сийярто фактически подтвердил, что это неправда, поскольку Орбан не говорил с Зеленским, а следовательно, и не мог узнать, что он отказался от предложения премьера Венгрии.

ВенгрияЕСвойнаРосcия
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