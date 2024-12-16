Естонія засудила дії Грузії проти протестувальників і викликала грузинського посла

Естонія викликала посла Грузії для вручення ноти протесту через застосування сили проти проєвропейських протестувальників і журналістів, а також заяви грузинської влади на адресу Таллінна.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС Естонії

Деталі: Грузинського посла Зураба Хамашурідзе 16 грудня викликали до Міністерства закордонних справ Естонії обговорити застосування сили до грузинських громадян, лідерів опозиції та журналістів.

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"Рішення керівної партії зупинити євроінтеграцію Грузії шокувало суспільство і спонукало їх виходити на вулиці, щоб висловити свою думку. І вони мають право на це", – наголосив міністр закордонних справ Маргус Тсахкна.

"Сьогоднішні заяви авторитарного уряду і спікера парламенту Грузії є неприйнятними, ворожими і сповненими брехні. Прикро, що представники країни, чий суверенітет, територіальна цілісність і рух до ЄС мали підтримку Естонії протягом майже 30 років, долучаються до ворожої риторики стосовно суверенітету Естонії, повторюючи російські тези", – заявив він.

Зокрема, уряд Грузії дорікнув Литві та Естонії "радянським менталітетом" і заявив, що вони буцімто не є повною мірою суверенними і діють "за диктатом адміністрації іноземної держави".

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В МЗС зазначили, що у розмові з послом торкнулися також проблем на парламентських виборах, згаданих міжнародними спостерігачами.

Нагадаємо, Естонія поруч з Латвією і Литвою стали першими країнами, які запровадили національні санкції проти представників грузинської влади, а у неділю Естонія і Литва розширили їх.