Эстония осудила действия Грузии против протестующих и вызвала грузинского посла

Эстония вызвала посла Грузии для вручения ноты протеста из-за применения силы против проевропейских протестующих и журналистов, а также заявления грузинских властей в адрес Таллинна.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД Эстонии

Детали: Грузинского посла Зураба Хамашуридзе 16 декабря вызвали в Министерство иностранных дел Эстонии обсудить применение силы к грузинским гражданам, лидерам оппозиции и журналистам.

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"Решение правящей партии остановить евроинтеграцию Грузии шокировало общество и побудило их выходить на улицы, чтобы выразить свое мнение. И они имеют право на это", – подчеркнул министр иностранных дел Маргус Тсахкна.

"Сегодняшние заявления авторитарного правительства и спикера парламента Грузии являются неприемлемыми, враждебными и полными лжи. Жаль, что представители страны, чей суверенитет, территориальная целостность и движение в ЕС имели поддержку Эстонии в течение почти 30 лет, приобщаются к враждебной риторике в отношении суверенитета Эстонии, повторяя российские тезисы", – заявил он.

В частности, правительство Грузии упрекнуло Литву и Эстонию "советском менталитете" и заявило, что они якобы не являются в полной мере суверенными и действуют "под диктатом администрации иностранного государства".

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В МИД отметили, что в разговоре с послом коснулись также проблем на парламентских выборах, упомянутых международными наблюдателями.

Напомним, Эстония наряду с Латвией и Литвой стали первыми странами, которые ввели национальные санкции против представителей грузинской власти, а в воскресенье Эстония и Литва расширили их.