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ЄС не долучатиметься до фінансування добудови Хмельницької АЕС і чекає реформ у "Енергоатомі"

Сергій Сидоренко, Анастасія ПроцПонеділок, 16 грудня 2024, 20:12
ЄС не долучатиметься до фінансування добудови Хмельницької АЕС і чекає реформ у Енергоатомі
Катаріна Матернова, пані посол ЄС в Україні. фото: Getty Images

Законопроєкт про добудову Хмельницької АЕС, який Рада розгляне 17 грудня, розроблявся без участі ЄС. Брюссель наголосив, що не фінансуватиме цей проєкт і очікує на реформи в "Енергоатомі".

Джерело: Пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова в коментарі "Європейській правді" 

Деталі: Йдеться про урядовий законопроєкт №11146 "про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької атомної електричної станції", зареєстрований ще у квітні 2024 року.

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Раніше цей проєкт викликав суперечки у суспільстві та депутатського корпусу. Але, як стверджують народні депутати, у вівторок 17 грудня він поставлений першим номером у порядку денному засідання Верховної ради.

Очільниця дипмісії ЄС в Україні у коментарі "ЄвроПравді" в понеділок наголосила, що структури Євросоюзу не були залучені до підготовки цієї законодавчої ініціативи.

"Ми не брали участі в підготовці цього законопроєкту. Але це рішення повністю в компетенції української влади – чи буде Україна будувати АЕС, чи ні", – заявила вона.

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Варто зауважити, що уряд розраховує використати кошти донорів на добудову АЕС. Катаріна Матернова наголосила, що ЄС не братиме в цьому участі. "Євросоюз не фінансує розбудову ядерних електростанцій, зокрема через те, що в ЄС є різні позиції щодо ядерної енергетики", – пояснила вона.

Дипломатка водночас підкреслила, що натомість у ЄС є інші очікування від влади України в контексті діяльності "Енергоатому". Вона звернула увагу на те, що Україна добровільно взяла на себе зобов’язання привести наглядову раду "Енергоатому" у відповідність до стандартів ОЕСР, що потребує наявності у цієї державної компанії незалежної наглядової ради.

"Я хочу наголосити, що ми що ми дуже зацікавлені у формуванні наглядової ради "Енергоатому". І ми в G7 минулого тижня надіслали лист про це прем’єр-міністру", – сказала посол ЄС.

"Склад наглядової ради був сформований у червні, і час завершити процес, підписати контракти і запустити наглядову раду. Її думка буде важливим фактором у рішеннях щодо фінансування тих чи інших проєктів", – додала вона

Нагадаємо, законопроєкт про добудову енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС кілька разів намагались поставити на голосування, але згодом знімали з порядку денного.

У липні антикорупційне управління Верховної ради виявило корупційні ризики в законопроєкті.

ЄСЕнергоатомАЕС
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