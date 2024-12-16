ЕС не будет участвовать в финансировании достройки Хмельницкой АЭС и ждет реформ в "Энергоатоме"

Законопроект о достройке Хмельницкой АЭС, который Рада рассмотрит 17 декабря, разрабатывался без участия ЕС. Брюссель подчеркнул, что не будет финансировать этот проект и ожидает реформ в "Энергоатоме".

Источник: Посол ЕС в Украине Катарина Матернова в комментарии "Европейской правде"

Детали: Речь идет о правительственном законопроекте №11146 "о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой атомной электрической станции", зарегистрированном еще в апреле 2024 года.

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Ранее этот проект вызвал споры в обществе и депутатского корпуса. Но, как утверждают народные депутаты, во вторник 17 декабря он поставлен первым номером в повестке дня заседания Верховной Рады.

Глава дипмиссии ЕС в Украине в комментарии "ЕвроПравде" в понедельник подчеркнула, что структуры Евросоюза не были привлечены к подготовке этой законодательной инициативы.

"Мы не принимали участия в подготовке этого законопроекта. Но это решение полностью в компетенции украинской власти – будет ли Украина строить АЭС или нет", – заявила она.

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Стоит заметить, что правительство рассчитывает использовать средства доноров на достройку АЭС. Катарина Матернова отметила, что ЕС не будет принимать в этом участия. "Евросоюз не финансирует развитие ядерных электростанций, в частности из-за того, что в ЕС есть разные позиции по ядерной энергетике", – пояснила она.

Дипломат одновременно подчеркнула, что зато у ЕС есть другие ожидания от власти Украины в контексте деятельности "Энергоатома". Она обратила внимание на то, что Украина добровольно взяла на себя обязательства привести наблюдательный совет "Энергоатома" в соответствие со стандартами ОЭСР, что требует наличия у этой государственной компании независимого наблюдательного совета.

"Я хочу подчеркнуть, что мы что мы очень заинтересованы в формировании наблюдательного совета "Энергоатома". И мы в G7 на прошлой неделе направили письмо об этом премьер-министру", – сказала посол ЕС.

"Состав наблюдательного совета был сформирован в июне, и время завершить процесс, подписать контракты и запустить наблюдательный совет. Его мнение будет важным фактором в решениях по финансированию тех или иных проектов", – добавила она

Напомним, законопроект о достройке энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС несколько раз пытались поставить на голосование, но впоследствии снимали с повестки дня.

В июле антикоррупционное управление Верховной рады выявило коррупционные риски в законопроекте.