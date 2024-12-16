Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ЕС не будет участвовать в финансировании достройки Хмельницкой АЭС и ждет реформ в "Энергоатоме"

Сергей Сидоренко, Анастасия ПроцПонедельник, 16 декабря 2024, 20:12
ЕС не будет участвовать в финансировании достройки Хмельницкой АЭС и ждет реформ в Энергоатоме
Катарина Матернова, госпожа посол ЕС в Украине. фото: Getty Images

Законопроект о достройке Хмельницкой АЭС, который Рада рассмотрит 17 декабря, разрабатывался без участия ЕС. Брюссель подчеркнул, что не будет финансировать этот проект и ожидает реформ в "Энергоатоме".

Источник: Посол ЕС в Украине Катарина Матернова в комментарии "Европейской правде"

Детали: Речь идет о правительственном законопроекте №11146 "о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой атомной электрической станции", зарегистрированном еще в апреле 2024 года.

Реклама:

Ранее этот проект вызвал споры в обществе и депутатского корпуса. Но, как утверждают народные депутаты, во вторник 17 декабря он поставлен первым номером в повестке дня заседания Верховной Рады.

Глава дипмиссии ЕС в Украине в комментарии "ЕвроПравде" в понедельник подчеркнула, что структуры Евросоюза не были привлечены к подготовке этой законодательной инициативы.

"Мы не принимали участия в подготовке этого законопроекта. Но это решение полностью в компетенции украинской власти – будет ли Украина строить АЭС или нет", – заявила она.

РЕКЛАМА:

Стоит заметить, что правительство рассчитывает использовать средства доноров на достройку АЭС. Катарина Матернова отметила, что ЕС не будет принимать в этом участия. "Евросоюз не финансирует развитие ядерных электростанций, в частности из-за того, что в ЕС есть разные позиции по ядерной энергетике", – пояснила она.

Дипломат одновременно подчеркнула, что зато у ЕС есть другие ожидания от власти Украины в контексте деятельности "Энергоатома". Она обратила внимание на то, что Украина добровольно взяла на себя обязательства привести наблюдательный совет "Энергоатома" в соответствие со стандартами ОЭСР, что требует наличия у этой государственной компании независимого наблюдательного совета.

"Я хочу подчеркнуть, что мы что мы очень заинтересованы в формировании наблюдательного совета "Энергоатома". И мы в G7 на прошлой неделе направили письмо об этом премьер-министру", – сказала посол ЕС.

"Состав наблюдательного совета был сформирован в июне, и время завершить процесс, подписать контракты и запустить наблюдательный совет. Его мнение будет важным фактором в решениях по финансированию тех или иных проектов", – добавила она

Напомним, законопроект о достройке энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС несколько раз пытались поставить на голосование, но впоследствии снимали с повестки дня.

В июле антикоррупционное управление Верховной рады выявило коррупционные риски в законопроекте.

ЕСЭнергоатомАЭС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия заявила, что останавливает поставки газа в Приднестровье

Зеленский анонсировал важные кадровые решения

Кабмин согласовал увольнение руководителей Киевской и Полтавской областей

Зеленский о Фицо: Похоже, Путин поручил открыть второй энергетический фронт

фото"Я предал родную партию": ССО обнародовали дневник убитого северокорейского военного

Базу по ремонту "Шахедов" уничтожили Силы обороны в Орловской области

Все новости...
ЕС
Сийярто возмутился равнодушием ЕС к идее "рождественского перемирия"
ЕС готовится к зиме без транзита российского газа через Украину - Bloomberg
ЕС принял 15-й пакет санкций против России, в который вошли 30 организаций и 54 человека
Последние новости
20:41
Путин ужесточил наказание за мятеж в РФ и решил бороться с "экстремизмом" из Украины
20:18
Бизнесмены рассказали, о чем говорили на встрече с Зеленским
20:00
видео Безуспешная охота: полярники "Вернадского" показали, как тюлень спасается от хищников
19:55
Украинские дроны составили 96% от всех БпЛА для Сил обороны – Умеров
19:53
ФутболСудаков признан лучшим игроком чемпионата по итогам 2024 года
19:23
Налоговиков обяжут носить камеры
19:02
Зеленский поручил разведке передать Азербайджану факты о катастрофе самолета
18:47
Премьер Молдовы угрожает "Газпрому" арбитражем из-за прекращения поставок газа
18:41
Россия заявила, что останавливает поставки газа в Приднестровье
18:33
Пророссийские хакеры атаковали сайт МИД Италии и ряда аэропортов
Все новости...
Реклама:
Реклама: