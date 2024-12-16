Суддя з Одеси не задекларувала оренду квартири в Дубаї вартістю 700 тисяч гривень

Суддя Київського районного суду Одеси Алла Маломуж не задекларувала у 2023 році оренду квартири площею 117 м² із басейном та тенісним кортом в Об’єднаних Арабських Еміратах вартістю майже 700 тисяч гривень на рік, що перевищує більшу частину її доходів. Водночас журналісти з’ясували, що з початку повномасштабної війни суддя не з’являється на роботі, перебуваючи у численних відпустках, зокрема оплачуваних, а з червня 2023 року пішла у декретну відпустку на три роки.

Джерело: розслідування "Слідства.Інфо" у рамках проєкту "Dubai Unlocked"

Деталі: За інформацією журналістів, суддя Київського районного суду Одеси Алла Маломуж орендує квартиру площею 117 кв. м у 14-поверховій новобудові Orin Building, розташованій у районі Аль-Барша, неподалік острова Palm Jumeirah. Квартира складається з холу та двох спалень, також мешканці будинку мають доступ до приватного басейну, тенісного корту, зони барбекю та цілодобової охорони.

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СКРІН: "СЛІДСТВА.ІНФО"

Згідно з контрактом на оренду, який журналісти отримали через французьке видання Le Monde, вартість оренди за період із жовтня 2023 по жовтень 2024 року становить 70 тисяч дирхам (приблизно 675 500 гривень). Однак ця інформація відсутня у декларації судді за 2023 рік, хоча угода вже мала бути чинною.

У своїй декларації за 2023 рік Алла Маломуж зазначила, що її річний дохід становить 725 353 гривні (зарплата судді) та 47 тисяч гривень аліментів на дитину. Таким чином, витрати на оренду квартири в Дубаї могли б скласти майже весь її річний дохід.

Також у декларації зазначено, що її чоловік має заощадження в розмірі 30 тисяч доларів США, які у 2023 році скоротилися на 9 тисяч доларів. Саме тоді суддя, імовірно, почала орендувати майно в Дубаї. Крім того, у декларації зазначено, що у 2023 році в родині Маломуж з’явилася третя дитина.

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Юрист Центру протидії корупції Олексій Бойко зазначив, що суддя задекларувала недостовірну інформацію, оскільки якщо оренда довгострокова, то об’єкт обов’язково мав бути зазначений у декларації, незалежно від того, де знаходиться майно.

Бойко також звернув увагу на дисбаланс у фінансах родини судді: "Зменшення активів, наявність квартири площею 130 кв. м, родини з п’яти осіб і щоденні витрати викликають питання. Або є незадекларований дохід, або приховані витрати чи активи".

У коментарі для "Слідства.Інфо" Маломуж заперечила факт оренди квартири в Дубаї та порадила журналістам звернутися до правоохоронців.

"Такої судді, як я, я вам з рукою на серце скажу, що не було і, мабуть, не буде. За своє життя я не взяла жодного хабаря", – заявила вона телефоном.

Втім, журналісти зауважили, що на її сторінці у Facebook у квітні 2024 року з’явилася фотографія, яка, імовірно, зроблена на знаменитій дубайській набережній із видом на будівлю Continental Tower.

скрін: "Слідства.Інфо"

Попри те, що в деклараціях суддя вказує місцем проживання квартиру в Одесі, вона зізналася журналістам, що вже майже три роки не перебуває в Україні. Водночас згадки про оренду нерухомості за кордоном у її офіційних документах немає.

Журналісти звернулися до Київського районного суду Одеси із запитанням, чому суддя, яка, за власним зізнанням, вже три роки перебуває за кордоном, не виконує своїх обов’язків, але продовжує отримувати суддівську зарплату. З’ясувалося, що Алла Маломуж не з’являється на роботі з 28 лютого 2022 року. Зазначається, що протягом цього часу вона перебувала у різних відпустках, більшість із яких були оплачуваними.

Водночас, у 2022 році, з якого 10 місяців суддя не здійснювала правосуддя і взагалі перебувала за кордоном, вона отримала від держави 880 тисяч гривень заробітної плати.

Також у Київському районному суді Одеси повідомили, що з вересня 2023 року Алла Маломуж офіційно перебуває у декретній відпустці, яка триватиме 3 роки.