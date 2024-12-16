Судья из Одессы не задекларировала аренду квартиры в Дубае стоимостью 700 тысяч гривен

Судья Киевского районного суда Одессы Алла Маломуж не задекларировала в 2023 году аренду квартиры площадью 117 м² с бассейном и теннисным кортом в Объединенных Арабских Эмиратах стоимостью почти 700 тысяч гривен в год, что превышает большую часть ее доходов. В то же время журналисты выяснили, что с начала полномасштабной войны судья не появляется на работе, находясь в многочисленных отпусках, в том числе оплачиваемых, а с июня 2023 года ушла в декретный отпуск на три года.

Источник: расследование "Слідства.Інфо" в рамках проекта "Dubai Unlocked"

Детали: По информации журналистов, судья Киевского районного суда Одессы Алла Маломуж арендует квартиру площадью 117 кв. м в 14-этажной новостройке Orin Building, расположенной в районе Аль-Барша, недалеко от острова Palm Jumeirah. Квартира состоит из холла и двух спален, также жильцы дома имеют доступ к частному бассейну, теннисному корту, зоне барбекю и круглосуточной охране.

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СКРИН: "СЛЕДСТВИЯ.ИНФО"

Согласно контракту на аренду, который журналисты получили через французское издание Le Monde, стоимость аренды за период с октября 2023 по октябрь 2024 года составляет 70 тысяч дирхам (примерно 675 500 гривен). Однако эта информация отсутствует в декларации судьи за 2023 год, хотя соглашение уже должно было действовать.

В своей декларации за 2023 год Алла Маломуж отметила, что ее годовой доход составляет 725 353 гривны (зарплата судьи) и 47 тысяч гривен алиментов на ребенка. Таким образом, расходы на аренду квартиры в Дубае могли бы составить почти весь ее годовой доход.

Также в декларации указано, что ее муж имеет сбережения в размере 30 тысяч долларов США, которые в 2023 году сократились на 9 тысяч долларов. Именно тогда судья, вероятно, начала арендовать имущество в Дубае. Кроме того, в декларации указано, что в 2023 году в семье Маломуж появился третий ребенок.

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Юрист Центра противодействия коррупции Алексей Бойко отметил, что судья задекларировала недостоверную информацию, поскольку если аренда долгосрочная, то объект обязательно должен был быть указан в декларации, независимо от того, где находится имущество.

Бойко также обратил внимание на дисбаланс в финансах семьи судьи: "Уменьшение активов, наличие квартиры площадью 130 кв. м, семьи из пяти человек и ежедневные расходы вызывают вопросы. Или есть незадекларированный доход, или скрытые расходы или активы".

В комментарии для "Слідства.Інфо" Маломуж отрицала факт аренды квартиры в Дубае и посоветовала журналистам обратиться к правоохранителям.

"Такой судьи, как я, я вам с рукой на сердце скажу, что не было и, видимо, не будет. За свою жизнь я не взяла ни одной взятки", - заявила она по телефону.

Впрочем, журналисты отметили, что на ее странице в Facebook в апреле 2024 года появилась фотография, которая, вероятно, сделана на знаменитой дубайской набережной с видом на здание Continental Tower.

СКРИН: "СЛЕДСТВИЯ.ИНФО"

Несмотря на то, что в декларациях судья указывает местом жительства квартиру в Одессе, она призналась журналистам, что уже почти три года не находится в Украине. В то же время упоминания об аренде недвижимости за рубежом в ее официальных документах нет.

Журналисты обратились в Киевский районный суд Одессы с вопросом, почему судья, которая, по собственному признанию, уже три года находится за границей, не выполняет своих обязанностей, но продолжает получать судейскую зарплату. Выяснилось, что Алла Маломуж не появляется на работе с 28 февраля 2022 года. Отмечается, что в течение этого времени она находилась в различных отпусках, большинство из которых были оплачиваемыми.

В то же время, в 2022 году, из которого 10 месяцев судья не осуществляла правосудие и вообще находилась за границей, она получила от государства 880 тысяч гривен заработной платы.

Также в Киевском районном суде Одессы сообщили, что с сентября 2023 года Алла Маломуж официально находится в декретном отпуске, который продлится 3 года.