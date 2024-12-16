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12 країн Європи домовились про посилені заходи проти "тіньового флоту" РФ

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 16 грудня 2024, 23:00
12 країн Європи домовились про посилені заходи проти тіньового флоту РФ
Фото - Getty Images

Група з 12 держав, які входять до формату Нордично-Балтійської вісімки "плюс", домовилась посилити моніторинг за суднами, які можуть входити до так званого тіньового флоту Росії.

Джерело: спільна заява цих держав, що є в розпорядженні "Європейської правди"

Деталі: Держави Нордично-Балтійської вісімки "плюс", розташовані біля Балтійського і Північного морів, відтепер будуть вимагати докази страхування від підозрілих суден, які проходять через протоку Ла-Манш, Данські протоки, протоку між Данією і Швецією та Фінську затоку.

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"Інформація, зібрана державами-учасницями, зокрема щодо тих суден, які вирішили не відповідати на запити, буде оцінюватися і аналізуватися спільно з нашими міжнародними партнерами", – йдеться в заяві.

Держави наголосили, що "рішуче налаштовані" притягнути до відповідальності "тіньовий флот", зокрема і шляхом санкцій, за підтримку, яку він надає війні Росії проти України.

Формат "Нордично-Балтійської вісімки плюс" охоплює країни Балтії, Велику Британію, Данію, Ісландію, Нідерланди, Німеччину, Норвегію, Польщу, Фінляндію та Швецію.

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Росія організувала "тіньовий флот" із понад 600 танкерів, власники яких часто приховуються через підставні компанії, і використовувала його, щоб ухилитися від цінового ліміту G7 в 60 доларів за барель. Іран і Венесуела також використовують цю тактику для подібних цілей.

Ці судна не лише скрипучі і здебільшого нерегульовані, вони часто й не застраховані. У разі витоку або більш серйозного розливу урядам буде важко притягнути ці судна до відповідальності.

Нагадаємо, Рада ЄС 16 грудня ухвалила 15-й пакет санкцій проти Росії, покликаний протидіяти обходу санкцій через націленість на російський "тіньовий флот" та послабити російський військово-промисловий комплекс.

ЄвропаРосія
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