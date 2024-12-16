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12 стран Европы договорились об усиленных мерах против "теневого флота" РФ

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 16 декабря 2024, 23:00
12 стран Европы договорились об усиленных мерах против теневого флота РФ
Фото - Getty Images

Группа из 12 государств, входящих в формат Нордично-Балтийской восьмерки "плюс", договорилась усилить мониторинг за судами, которые могут входить в так называемый теневой флот России.

Источник: об этом говорится в совместном заявлении этих государств, которое есть в распоряжении "Европейской правды"

Детали: Государства Нордично-Балтийской восьмерки "плюс", расположенные у Балтийского и Северного морей, отныне будут требовать доказательства страхования от подозрительных судов, которые проходят через пролив Ла-Манш, Датские проливы, пролив между Данией и Швецией и Финский залив.

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"Информация, собранная государствами-участниками, в частности в отношении тех судов, которые решили не отвечать на запросы, будет оцениваться и анализироваться совместно с нашими международными партнерами", – говорится в заявлении.

Государства подчеркнули, что "решительно настроены" привлечь к ответственности "теневой флот", в том числе и путем санкций, за поддержку, которую он оказывает войне России против Украины.

Формат "Нордично-Балтийской восьмерки плюс" охватывает страны Балтии, Великобританию, Данию, Исландию, Нидерланды, Германию, Норвегию, Польшу, Финляндию и Швецию.

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Россия организовала "теневой флот" из более 600 танкеров, владельцы которых часто скрываются через подставные компании, и использовала его, чтобы уклониться от ценового лимита G7 в 60 долларов за баррель. Иран и Венесуэла также используют эту тактику для подобных целей.

Эти суда не только скрипучие и по большей части нерегулируемые, они часто и не застрахованы. В случае утечки или более серьезного разлива правительствам будет трудно привлечь эти суда к ответственности.

Напомним, Совет ЕС 16 декабря принял 15-й пакет санкций против России, призванный противодействовать обходу санкций из-за нацеленности на российский "теневой флот" и ослабить российский военно-промышленный комплекс.

ЕвропаРосcия
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