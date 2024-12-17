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Стрілянина у школі в США: загинули вчитель та учень, шестеро поранені, вбивця вчинила самогубство

Іван Д'яконовВівторок, 17 грудня 2024, 00:38
Стрілянина у школі в США: загинули вчитель та учень, шестеро поранені, вбивця вчинила самогубство
Фото: AP

У приватній християнській школі міста Медісон, штат Вісконсин, сімнадцятирічна школярка влаштувала стрілянину, внаслідок якої загинули двоє людей, ще шестеро поранені. 

Джерело: The Associated PressThe New York Times

Деталі: Начальник поліції Медісона Шон Барнс повідомив, що серед жертв стрілянини – один з учителів та старшокласник. Стан двох поранених критичний, ще четверо отримали травми середнього та легкого ступеня тяжкості.

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Abundant Life – неконфесійна християнська школа, де навчаються діти від дитячого садка до старших класів. У момент стрілянини в школі перебувало близько 390 учнів.

Підліток відкрила вогонь із пістолета калібру 9 мм. Мотив злочину залишається невідомим. Начальник поліції наголосив, що детективи працюють над встановленням причин трагедії.

Дослівно: "Сигнал про стрілянину надійшов у поліцію близько 11:00 за місцевим часом. Офіцери, які перебували за 5 кілометрів від школи, оперативно прибули на місце. У будівлі вони не застосовували зброю, оскільки підозрювана, ймовірно, наклала на себе руки ще до їхнього прибуття".

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Деталі: "Це місце мало бути безпечним. Кожна дитина і кожна людина в цій будівлі тепер є жертвою і залишатиметься нею завжди. Нам потрібно з’ясувати, що саме сталося", – наголосив Барнс.

Оновлено: За даними правоохоронних органів, стрілкинею була 15-річна Наталі Рупноу, яка використовувала ім'я Саманта.

Начальник поліції Медісона Шон Барнс. Фото: Getty Images
Начальник поліції Медісона Шон Барнс. Фото: Getty Images

"Вона була ученицею школи, і докази вказують на те, що вона загинула від вогнепального поранення, яке завдала собі сама", – заявив Барнс.

жертвиСША
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