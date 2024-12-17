Стрельба в школе в США: погибли учитель и ученик, шестеро ранены, убийца совершила самоубийство

В частной христианской школе города Мэдисон, штат Висконсин, семнадцатилетняя школьница устроила стрельбу, в результате которой погибли два человека, еще шестеро ранены.

Источник: The Associated Press

Детали: Начальник полиции Мэдисона Шон Барнс сообщил, что среди жертв стрельбы – один из учителей и старшеклассник. Состояние двух раненых критическое, еще четверо получили травмы средней и легкой степени тяжести.

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Abundant Life – неконфессиональная христианская школа, где учатся дети от детского сада до старших классов. В момент стрельбы в школе находилось около 390 учеников.

Подросток открыла огонь из пистолета калибра 9 мм. Мотив преступления остается неизвестным. Начальник полиции отметил, что детективы работают над установлением причин трагедии.

Дословно: "Сигнал о стрельбе поступил в полицию около 11:00 по местному времени. Офицеры, которые находились в 5 километрах от школы, оперативно прибыли на место. В здании они не применяли оружие, поскольку подозреваемая, вероятно, покончила с собой еще до их прибытия".

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Детали: "Это место должно было быть безопасным. Каждый ребенок и каждый человек в этом здании теперь является жертвой и будет оставаться ею всегда. Нам нужно выяснить, что именно произошло", – подчеркнул Барнс.

Обновлено: По данным правоохранительных органов, стрелкой была 15-летняя Натали Рупноу, которая использовала имя Саманта.

Начальник полиции Мэдисона Шон Барнс. Фото: Getty Images

"Она была ученицей школы, и доказательства указывают на то, что она погибла от огнестрельного ранения, которое нанесла себе сама", – заявил Барнс.