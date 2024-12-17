Нова хвиля російських ударних дронів атакує Україну

Російські війська вніч на 17 грудня розпочали чергову атаку ударними безпілотниками по Україні.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: О 22:55 військові повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА для Сумщини.

Реклама:

О 22:58 попередили про ворожий ударний БпЛА з північного сходу від міста Суми.

О 23:08 повідомили, що ворожий ударний БпЛА на Сумщині рухається повз місто Суми у південно-західному напрямку.

О 23:29 військові повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА в Полтавській області з північного сходу.

РЕКЛАМА:

О 23:51 повідомили про ворожий ударний БпЛА на північному сході Полтавщини, який рухається у південно-західному напрямку.

О 00:00 попередили про ворожий ударний БпЛА, який рухається з північного сходу до міста Миргород Полтавської області.

О 01:00 Повітряні сили повідомили про нові групи ворожих ударних БпЛА на Сумщині, які рухаються у західному/південно-західному напрямку.

Станом на 01:38:

БпЛА на Сумщині, курс – західний/південно-західний;

БпЛА на північному сході Полтавщини, курс – західний.

Мапа: alerts.in.ua

О 02:09 попередили про ворожий ударний БпЛА, який рухається з північного сходу до міста Черкаси.

О 02:42 військові повідомили про нові ворожі ударні БпЛА на Сумщині, які рухаються у західному/південно-західному напрямку.

Станом на 03:30:

Нові БпЛА на Сумщині, курс – західний/південно-західний;

БпЛА на південному сході Чернігівщини, курс – західний/південно-західний;

БпЛА на межі Полтавської, Черкаської і Кіровоградської областей, курс – північно-східний.

Станом на 04:08:

Нові БпЛА на Сумщині, курс – західний/південно-західний/північно-західний;

БпЛА на південному сході Чернігівщини, курс – західний/південно-західний;

БпЛА Полтавщині, курс – західний;

БпЛА на межі Полтавської, Сумської, Чернігівської областей, курс – західний.

Станом на 04:41:

Нові БпЛА на Сумщині, курс – західний/південно-західний;

БпЛА на південному сході Чернігівщини, курс – західний/північно-західний;

БпЛА Полтавщині, курс – західний.

О 05:00 Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА в Київській області.

Станом на 05:29:

Нові БпЛА на Сумщині, курс – західний/південно-західний;

БпЛА на сході Чернігівщини, курс – південний/південно-західний;

БпЛА на півдні Чернігівщині, курс – західний.

Станом на 06:06:

БпЛА в центрі Сумщини, курс – північно-східний;

БпЛА на південному сході Чернігівщини, курс – західний;

БпЛА на південному заході Чернігівщини, курс – західний;

БпЛА на північному заході Харківщини, курс – південний.

Мапа: alerts.in.ua

О 06:08 Повітряні сили попередили про ворожий ударний БпЛА, який рухається в напрямку міста Бровари та Києва з північного сходу.

О 06:48 військові попередили про пролітаючий над містом Миргород Полтавської області ворожий ударний БпЛА.

О 06:51 повідомили про рух ворожого ударного БпЛА в напрямку міста Черкаси з північного сходу.