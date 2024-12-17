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Новая волна российских ударных дронов атакует Украину

Иван ДьяконовВторник, 17 декабря 2024, 06:11
Новая волна российских ударных дронов атакует Украину

Российские войска в ночь на 17 декабря начали очередную атаку ударными беспилотниками по Украине.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: В 22:55 военные сообщили об угрозе применения ударных БПЛА для Сумщины.

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В 22:58 предупредили о вражеском ударном БпЛА с северо-востока от города Сумы.

В 23:08 сообщили, что вражеский ударный БПЛА на Сумщине движется мимо города Сумы в юго-западном направлении.

В 23:29 военные сообщили об угрозе применения ударных БпЛА в Полтавской области с северо-востока.

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В 23:51 сообщили о вражеском ударном БпЛА на северо-востоке Полтавщины, который движется в юго-западном направлении.

В 00:00 предупредили о вражеском ударном БпЛА, который движется с северо-востока к городу Миргород Полтавской области.

В 01:00 Воздушные силы сообщили о новых группах вражеских ударных БпЛА на Сумщине, которые движутся в западном/юго-западном направлении.

По состоянию на 01:38:

  • БпЛА на Сумщине, курс – западный/юго-западный;
  • БпЛА на северо-востоке Полтавщины, курс – западный.
Карта: alerts.in.ua
Карта: alerts.in.ua

В 02:09 предупредили о вражеском ударном БПЛА, который движется с северо-востока к городу Черкассы.

В 02:42 военные сообщили о новых вражеских ударных БпЛА на Сумщине, которые движутся в западном/юго-западном направлении.

По состоянию на 03:30:

  • новые БпЛА на Сумщине, курс – западный/юго-западный;
  • БпЛА на юго-востоке Черниговщины, курс – западный/юго-западный;
  • БпЛА на границе Полтавской, Черкасской и Кировоградской областей, курс – северо-восточный.

По состоянию на 04:08:

  • новые БпЛА на Сумщине, курс – западный/юго-западный/северо-западный;
  • БпЛА на юго-востоке Черниговщины, курс – западный/юго-западный;
  • БпЛА Полтавщине, курс – западный;
  • БпЛА на границе Полтавской, Сумской, Черниговской областей, курс – западный.

По состоянию на 04:41:

  • новые БпЛА на Сумщине, курс – западный/юго-западный;
  • БпЛА на юго-востоке Черниговщины, курс – западный/северо-западный;
  • БпЛА Полтавщине, курс – западный.

В 05:00 Воздушные силы предупредили об угрозе применения вражеских ударных БпЛА в Киевской области.

По состоянию на 05:29:

  • Новые БпЛА на Сумщине, курс – западный/юго-западный;
  • БпЛА на востоке Черниговщины, курс – южный/юго-западный;
  • БпЛА на юге Черниговщины, курс – западный.

По состоянию на 06:06:

  • БпЛА в центре Сумщины, курс – северо-восточный;
  • БпЛА на юго-востоке Черниговщины, курс – западный;
  • БпЛА на юго-западе Черниговщины, курс – западный;
  • БпЛА на северо-западе Харьковщины, курс – южный.
 
Карта: alerts.in.ua

В 06:08 Воздушные силы предупредили о вражеском ударном БпЛА, который движется в направлении города Бровары и Киева с северо-востока.

В 06:48 военные предупредили о пролетающем над городом Миргород Полтавской области вражеском ударном БпЛА.

В 06:51 сообщили о движении вражеского ударного БпЛА в направлении города Черкассы с северо-востока.

беспилотникивоздушная тревога
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