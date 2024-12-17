Новая волна российских ударных дронов атакует Украину
Российские войска в ночь на 17 декабря начали очередную атаку ударными беспилотниками по Украине.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Детали: В 22:55 военные сообщили об угрозе применения ударных БПЛА для Сумщины.
В 22:58 предупредили о вражеском ударном БпЛА с северо-востока от города Сумы.
В 23:08 сообщили, что вражеский ударный БПЛА на Сумщине движется мимо города Сумы в юго-западном направлении.
В 23:29 военные сообщили об угрозе применения ударных БпЛА в Полтавской области с северо-востока.
В 23:51 сообщили о вражеском ударном БпЛА на северо-востоке Полтавщины, который движется в юго-западном направлении.
В 00:00 предупредили о вражеском ударном БпЛА, который движется с северо-востока к городу Миргород Полтавской области.
В 01:00 Воздушные силы сообщили о новых группах вражеских ударных БпЛА на Сумщине, которые движутся в западном/юго-западном направлении.
По состоянию на 01:38:
- БпЛА на Сумщине, курс – западный/юго-западный;
- БпЛА на северо-востоке Полтавщины, курс – западный.
В 02:09 предупредили о вражеском ударном БПЛА, который движется с северо-востока к городу Черкассы.
В 02:42 военные сообщили о новых вражеских ударных БпЛА на Сумщине, которые движутся в западном/юго-западном направлении.
По состоянию на 03:30:
- новые БпЛА на Сумщине, курс – западный/юго-западный;
- БпЛА на юго-востоке Черниговщины, курс – западный/юго-западный;
- БпЛА на границе Полтавской, Черкасской и Кировоградской областей, курс – северо-восточный.
По состоянию на 04:08:
- новые БпЛА на Сумщине, курс – западный/юго-западный/северо-западный;
- БпЛА на юго-востоке Черниговщины, курс – западный/юго-западный;
- БпЛА Полтавщине, курс – западный;
- БпЛА на границе Полтавской, Сумской, Черниговской областей, курс – западный.
По состоянию на 04:41:
- новые БпЛА на Сумщине, курс – западный/юго-западный;
- БпЛА на юго-востоке Черниговщины, курс – западный/северо-западный;
- БпЛА Полтавщине, курс – западный.
В 05:00 Воздушные силы предупредили об угрозе применения вражеских ударных БпЛА в Киевской области.
По состоянию на 05:29:
- Новые БпЛА на Сумщине, курс – западный/юго-западный;
- БпЛА на востоке Черниговщины, курс – южный/юго-западный;
- БпЛА на юге Черниговщины, курс – западный.
По состоянию на 06:06:
- БпЛА в центре Сумщины, курс – северо-восточный;
- БпЛА на юго-востоке Черниговщины, курс – западный;
- БпЛА на юго-западе Черниговщины, курс – западный;
- БпЛА на северо-западе Харьковщины, курс – южный.
В 06:08 Воздушные силы предупредили о вражеском ударном БпЛА, который движется в направлении города Бровары и Киева с северо-востока.
В 06:48 военные предупредили о пролетающем над городом Миргород Полтавской области вражеском ударном БпЛА.
В 06:51 сообщили о движении вражеского ударного БпЛА в направлении города Черкассы с северо-востока.