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"Укрзалізниця" призначила 6 додаткових поїздів на Різдвяні та Новорічні свята

Іван Д'яконовВівторок, 17 грудня 2024, 03:21
Укрзалізниця призначила 6 додаткових поїздів на Різдвяні та Новорічні свята
фото: Getty images

Для зручності пасажирів під час Різдвяних та Новорічних свят, "Укрзалізниця" запускає шість додаткових рейсів, аби забезпечити комфортні подорожі для українців під час святкового сезону.

Джерело: пресслужба "Укрзалізниці" в Telegram

Деталі: Нові поїзди дозволять пасажирам зручно дістатися до рідних та зустріти свята у колі близьких.

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Дослівно: "Робимо все можливе, щоб ви могли безпечно та зручно дістатися до рідних, щоб наші захисники повернулися в теплі обійми своїх близьких, а діти могли насолодитися безтурботними канікулами".

Деталі: Там опублікували наступний графік відправлення поїздів:

  • поїзд №159/160 Київ – Трускавець. Відправлення з Києва та Трускавця: 23, 24, 30, 31 грудня 2024 року.
  • поїзд №291/292 Київ – Львів. Відправлення з Києва та Львова: 20, 21, 22, 27, 28, 29 грудня 2024 року, а також 3, 4, 5 січня 2025 року.
  • поїзд №168/167 Одеса – Львів. Відправлення з Одеси та Львова: 21, 22, 23, 28, 29, 30 грудня 2024 року та 4, 5, 11, 12 січня 2025 року.
  • поїзд №265/266 Київ – Одеса. Відправлення з Києва та Одеси: 20, 21, 22, 27, 28, 29 грудня 2024 року, а також 5 та 12 січня 2025 року.
  • поїзд №249/250 Київ – Чернівці. Відправлення з Києва: 20, 22, 24, 26, 28, 30 грудня 2024 року та 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня 2025 року.
  • поїзд №235/236 Київ – Ужгород. Відправлення з Києва: 20, 22, 24, 26, 28, 30 грудня 2024 року та 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня 2025 року.

В пресслужбі повідомили, що квитки вже доступні у мобільному застосунку, на сайті "Укрзалізниці" та в касах вокзалів.

Укрзалізниця
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