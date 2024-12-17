"Укрзалізниця" назначила 6 дополнительных поездов на Рождественские и Новогодние праздники

Для удобства пассажиров во время Рождественских и Новогодних праздников, "Укрзалізниця" запускает шесть дополнительных рейсов, чтобы обеспечить комфортные путешествия для украинцев во время праздничного сезона.

Источник: пресс-служба "Укрзалізниці" в Telegram

Детали: Новые поезда позволят пассажирам удобно добраться до родных и встретить праздники в кругу близких.

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Дословно: "Делаем все возможное, чтобы вы могли безопасно и удобно добраться до родных, чтобы наши защитники вернулись в теплые объятия своих близких, а дети могли насладиться беззаботными каникулами".

Детали: Там опубликовали следующий график отправления поездов:

поезд №159/160 Киев – Трускавец. Отправление из Киева и Трускавца: 23, 24, 30, 31 декабря 2024 года.

поезд №291/292 Киев – Львов. Отправление из Киева и Львова: 20, 21, 22, 27, 28, 29 декабря 2024 года, а также 3, 4, 5 января 2025 года.

поезд №168/167 Одесса – Львов. Отправление из Одессы и Львова: 21, 22, 23, 28, 29, 30 декабря 2024 года и 4, 5, 11, 12 января 2025 года.

поезд №265/266 Киев – Одесса. Отправление из Киева и Одессы: 20, 21, 22, 27, 28, 29 декабря 2024 года, а также 5 и 12 января 2025 года.

поезд №249/250 Киев – Черновцы. Отправление из Киева: 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря 2024 года и 1, 3, 5, 7, 9, 11 января 2025 года.

поезд №235/236 Киев – Ужгород. Отправление из Киева: 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря 2024 года и 1, 3, 5, 7, 9, 11 января 2025 года.

В пресс-службе сообщили, что билеты уже доступны в мобильном приложении, на сайте "Укрзалізниці" и в кассах вокзалов.