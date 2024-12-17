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ISW: Путін реанімував наратив про нелегітимність Зеленського, ймовірно, аби зірвати переговори

Іван Д'яконовВівторок, 17 грудня 2024, 05:43
ISW: Путін реанімував наратив про нелегітимність Зеленського, ймовірно, аби зірвати переговори
Володимир Путін. Фото: Getty Images

Кремлівський лідер Володимир Путін заявив, що зміна української влади є передумовою для переговорів із Росією, вкотре спотворюючи українське законодавство та ставлячи під сумнів легітимність президента України Володимира Зеленського.

Джерело: ISW

Деталі: 16 грудня Путін озвучив неправдиву тезу, ніби Конституція України дозволяє лише продовження повноважень Верховної Ради, але не президента, навіть в умовах воєнного стану. Він заявив, що Україна нібито порушує конституційні норми, продовжуючи повноваження Володимира Зеленського.

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Насправді, як зазначає ISW, українське законодавство чітко регулює виборчий процес під час воєнного стану, який запроваджено з лютого 2022 року. У таких умовах проведення президентських, парламентських чи місцевих виборів неможливе. Відповідно, рішення про призупинення виборів у 2024 році є законним і відповідає нормам Конституції.

Кремль активно використовує спотворення українських законів для делегітимізації української влади. Путін відновив цей наратив, що не звучав із літа 2024 року, щоб наголосити на необхідності зміни влади в Києві як умови для будь-яких переговорів із Росією. За оцінками ISW, Кремль не зацікавлений у чесних перемовинах і прагне максимальних поступок від України, зокрема шляхом усунення легітимного уряду.

Дослівно: "Кремлівські посадовці продовжують грубо спотворювати українську Конституцію, щоб підтримати цей наратив. Це узгоджується з багаторічною російською пропагандою, спрямованою на підрив українського суверенітету".

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Ключові висновки:

  • Постійна зацикленість правитель Росії Володимира Путіна на російській балістичній ракеті "Орєшнік" та російських неядерних засобах стримування свідчить про те, що Кремль, можливо, шукає шляхи відходу від свого постійного ядерного шантажу.
  • Путін вкотре повторив неправдивий російський наратив про те, що президент України Володимир Зеленський є нелегітимним, ще раз підтвердивши, що повалення легітимного демократичного уряду України є однією з умов Кремля для врегулювання війни шляхом переговорів.
  • Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов використав засідання колегії Міноборони Росії 16 грудня, щоб підтвердити раніше заявлені Путіним територіальні цілі в Україні як ще одну вимогу Кремля до врегулювання війни шляхом переговорів.
  • Бєлоусов використав свою промову, аби позиціонувати себе як ефективного та інноваційного менеджера, різко протиставивши своє керівництво ексміністру оборони, нинішньому секретареві Ради безпеки Сергію Шойгу.
  • Путін наказав Міноборони створити війська безпілотних систем у межах постійних зусиль із централізації контролю над російськими нерегулярними підрозділами безпілотників.
  • Бєлоусов стверджує, що російська армія набирає достатню кількість військовослужбовців для заміщення втрат, яких вона зазнає останнім часом, але активізація наступальних операцій вже призвела й, ймовірно, продовжуватиме впливати на ефективність прихованої мобілізації.
  • Росія продовжує переговори з тимчасовим сирійським урядом щодо збереження своєї військової присутності на авіабазі Хмеймім і в порту Тартус, але нещодавні звернення глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова до "Хаят Тахрір аль-Шам" свідчать про те, що переговори можуть зайти в глухий кут.
  • Росія продовжує виводити елементи свого військового угруповання із Сирії на західне узбережжя на тлі обмежених повідомлень про те, що Москва планує повністю вивести війська протягом одного місяця.
  • Українські війська відновили втрачені позиції під Покровськом, а російські війська просунулися вперед біля Часового Яру, Курахового, Великої Новосілки та в Курській області.
  • Російський уряд призначив міністра оборони Росії Андрія Бєлоусова головою наглядової ради "Військово-будівельної компанії" Міністерства оборони Росії, що, ймовірно, є частиною антикорупційних заходів, які тривають у міністерстві.

ISWПутінпереговорипропаганда
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