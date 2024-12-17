ISW: Путін реанімував наратив про нелегітимність Зеленського, ймовірно, аби зірвати переговори

Кремлівський лідер Володимир Путін заявив, що зміна української влади є передумовою для переговорів із Росією, вкотре спотворюючи українське законодавство та ставлячи під сумнів легітимність президента України Володимира Зеленського.

Джерело: ISW

Деталі: 16 грудня Путін озвучив неправдиву тезу, ніби Конституція України дозволяє лише продовження повноважень Верховної Ради, але не президента, навіть в умовах воєнного стану. Він заявив, що Україна нібито порушує конституційні норми, продовжуючи повноваження Володимира Зеленського.

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Насправді, як зазначає ISW, українське законодавство чітко регулює виборчий процес під час воєнного стану, який запроваджено з лютого 2022 року. У таких умовах проведення президентських, парламентських чи місцевих виборів неможливе. Відповідно, рішення про призупинення виборів у 2024 році є законним і відповідає нормам Конституції.

Кремль активно використовує спотворення українських законів для делегітимізації української влади. Путін відновив цей наратив, що не звучав із літа 2024 року, щоб наголосити на необхідності зміни влади в Києві як умови для будь-яких переговорів із Росією. За оцінками ISW, Кремль не зацікавлений у чесних перемовинах і прагне максимальних поступок від України, зокрема шляхом усунення легітимного уряду.

Дослівно: "Кремлівські посадовці продовжують грубо спотворювати українську Конституцію, щоб підтримати цей наратив. Це узгоджується з багаторічною російською пропагандою, спрямованою на підрив українського суверенітету".

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Ключові висновки: