ISW: Путин реанимировал нарратив о нелегитимности Зеленского, вероятно, чтобы сорвать переговоры

Кремлевский лидер Владимир Путин заявил, что смена украинской власти является предпосылкой для переговоров с Россией, в очередной раз искажая украинское законодательство и ставя под сомнение легитимность президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: ISW

Детали: 16 декабря Путин озвучил ложный тезис, что Конституция Украины позволяет только продление полномочий Верховной Рады, но не президента, даже в условиях военного положения. Он заявил, что Украина якобы нарушает конституционные нормы, продлевая полномочия Владимира Зеленского.

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На самом деле, как отмечает ISW, украинское законодательство четко регулирует избирательный процесс во время военного положения, которое введено с февраля 2022 года. В таких условиях проведение президентских, парламентских или местных выборов невозможно. Соответственно, решение о приостановлении выборов в 2024 году является законным и соответствует нормам Конституции.

Кремль активно использует искажение украинских законов для делегитимизации украинской власти. Путин возобновил этот нарратив, который не звучал с лета 2024 года, чтобы подчеркнуть необходимость смены власти в Киеве как условия для любых переговоров с Россией. По оценкам ISW, Кремль не заинтересован в честных переговорах и стремится к максимальным уступкам от Украины, в частности путем устранения легитимного правительства.

Дословно: "Кремлевские чиновники продолжают грубо искажать украинскую Конституцию, чтобы поддержать этот нарратив. Это согласуется с многолетней российской пропагандой, направленной на подрыв украинского суверенитета".

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Ключевые выводы: