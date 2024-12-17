ISW: Путин реанимировал нарратив о нелегитимности Зеленского, вероятно, чтобы сорвать переговоры
Кремлевский лидер Владимир Путин заявил, что смена украинской власти является предпосылкой для переговоров с Россией, в очередной раз искажая украинское законодательство и ставя под сомнение легитимность президента Украины Владимира Зеленского.
Источник: ISW
Детали: 16 декабря Путин озвучил ложный тезис, что Конституция Украины позволяет только продление полномочий Верховной Рады, но не президента, даже в условиях военного положения. Он заявил, что Украина якобы нарушает конституционные нормы, продлевая полномочия Владимира Зеленского.
На самом деле, как отмечает ISW, украинское законодательство четко регулирует избирательный процесс во время военного положения, которое введено с февраля 2022 года. В таких условиях проведение президентских, парламентских или местных выборов невозможно. Соответственно, решение о приостановлении выборов в 2024 году является законным и соответствует нормам Конституции.
Кремль активно использует искажение украинских законов для делегитимизации украинской власти. Путин возобновил этот нарратив, который не звучал с лета 2024 года, чтобы подчеркнуть необходимость смены власти в Киеве как условия для любых переговоров с Россией. По оценкам ISW, Кремль не заинтересован в честных переговорах и стремится к максимальным уступкам от Украины, в частности путем устранения легитимного правительства.
Дословно: "Кремлевские чиновники продолжают грубо искажать украинскую Конституцию, чтобы поддержать этот нарратив. Это согласуется с многолетней российской пропагандой, направленной на подрыв украинского суверенитета".
Ключевые выводы:
- Постоянная зацикленность правитель России Владимира Путина на российской баллистической ракете "Орешник" и российских неядерных средствах сдерживания свидетельствует о том, что Кремль, возможно, ищет пути отхода от своего постоянного ядерного шантажа.
- Путин в очередной раз повторил ложный российский нарратив о том, что президент Украины Владимир Зеленский является нелегитимным, еще раз подтвердив, что свержение легитимного демократического правительства Украины является одним из условий Кремля для урегулирования войны путем переговоров.
- Министр обороны России Андрей Белоусов использовал заседание коллегии Минобороны России 16 декабря, чтобы подтвердить ранее заявленные Путиным территориальные цели в Украине как еще одно требование Кремля к урегулированию войны путем переговоров.
- Белоусов использовал свою речь, чтобы позиционировать себя как эффективного и инновационного менеджера, резко противопоставив свое руководство экс-министру обороны, нынешнему секретарю Совета безопасности Сергею Шойгу.
- Путин приказал Минобороны создать войска беспилотных систем в рамках постоянных усилий по централизации контроля над российскими нерегулярными подразделениями беспилотников.
- Белоусов утверждает, что российская армия набирает достаточное количество военнослужащих для замещения потерь, которые она несет в последнее время, но активизация наступательных операций уже привела и, вероятно, будет продолжать влиять на эффективность скрытой мобилизации.
- Россия продолжает переговоры с временным сирийским правительством о сохранении своего военного присутствия на авиабазе Хмеймим и в порту Тартус, но недавние обращения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова к "Хаят Тахрир аль-Шам" свидетельствуют о том, что переговоры могут зайти в тупик.
- Россия продолжает выводить элементы своей военной группировки из Сирии на западное побережье на фоне ограниченных сообщений о том, что Москва планирует полностью вывести войска в течение одного месяца.
- Украинские войска восстановили утраченные позиции под Покровском, а российские войска продвинулись вперед возле Часового Яра, Курахово, Великой Новоселки и в Курской области.
- Российское правительство назначило министра обороны России Андрея Белоусова председателем наблюдательного совета "Военно-строительной компании" Министерства обороны России, что, вероятно, является частью антикоррупционных мероприятий, проводимых в министерстве.