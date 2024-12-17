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ISW: Путин реанимировал нарратив о нелегитимности Зеленского, вероятно, чтобы сорвать переговоры

Иван ДьяконовВторник, 17 декабря 2024, 05:43
ISW: Путин реанимировал нарратив о нелегитимности Зеленского, вероятно, чтобы сорвать переговоры
Владимир Путин. Фото: Getty Images

Кремлевский лидер Владимир Путин заявил, что смена украинской власти является предпосылкой для переговоров с Россией, в очередной раз искажая украинское законодательство и ставя под сомнение легитимность президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: ISW

Детали: 16 декабря Путин озвучил ложный тезис, что Конституция Украины позволяет только продление полномочий Верховной Рады, но не президента, даже в условиях военного положения. Он заявил, что Украина якобы нарушает конституционные нормы, продлевая полномочия Владимира Зеленского.

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На самом деле, как отмечает ISW, украинское законодательство четко регулирует избирательный процесс во время военного положения, которое введено с февраля 2022 года. В таких условиях проведение президентских, парламентских или местных выборов невозможно. Соответственно, решение о приостановлении выборов в 2024 году является законным и соответствует нормам Конституции.

Кремль активно использует искажение украинских законов для делегитимизации украинской власти. Путин возобновил этот нарратив, который не звучал с лета 2024 года, чтобы подчеркнуть необходимость смены власти в Киеве как условия для любых переговоров с Россией. По оценкам ISW, Кремль не заинтересован в честных переговорах и стремится к максимальным уступкам от Украины, в частности путем устранения легитимного правительства.

Дословно: "Кремлевские чиновники продолжают грубо искажать украинскую Конституцию, чтобы поддержать этот нарратив. Это согласуется с многолетней российской пропагандой, направленной на подрыв украинского суверенитета".

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Ключевые выводы:

  • Постоянная зацикленность правитель России Владимира Путина на российской баллистической ракете "Орешник" и российских неядерных средствах сдерживания свидетельствует о том, что Кремль, возможно, ищет пути отхода от своего постоянного ядерного шантажа.
  • Путин в очередной раз повторил ложный российский нарратив о том, что президент Украины Владимир Зеленский является нелегитимным, еще раз подтвердив, что свержение легитимного демократического правительства Украины является одним из условий Кремля для урегулирования войны путем переговоров.
  • Министр обороны России Андрей Белоусов использовал заседание коллегии Минобороны России 16 декабря, чтобы подтвердить ранее заявленные Путиным территориальные цели в Украине как еще одно требование Кремля к урегулированию войны путем переговоров.
  • Белоусов использовал свою речь, чтобы позиционировать себя как эффективного и инновационного менеджера, резко противопоставив свое руководство экс-министру обороны, нынешнему секретарю Совета безопасности Сергею Шойгу.
  • Путин приказал Минобороны создать войска беспилотных систем в рамках постоянных усилий по централизации контроля над российскими нерегулярными подразделениями беспилотников.
  • Белоусов утверждает, что российская армия набирает достаточное количество военнослужащих для замещения потерь, которые она несет в последнее время, но активизация наступательных операций уже привела и, вероятно, будет продолжать влиять на эффективность скрытой мобилизации.
  • Россия продолжает переговоры с временным сирийским правительством о сохранении своего военного присутствия на авиабазе Хмеймим и в порту Тартус, но недавние обращения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова к "Хаят Тахрир аль-Шам" свидетельствуют о том, что переговоры могут зайти в тупик.
  • Россия продолжает выводить элементы своей военной группировки из Сирии на западное побережье на фоне ограниченных сообщений о том, что Москва планирует полностью вывести войска в течение одного месяца.
  • Украинские войска восстановили утраченные позиции под Покровском, а российские войска продвинулись вперед возле Часового Яра, Курахово, Великой Новоселки и в Курской области.
  • Российское правительство назначило министра обороны России Андрея Белоусова председателем наблюдательного совета "Военно-строительной компании" Министерства обороны России, что, вероятно, является частью антикоррупционных мероприятий, проводимых в министерстве.

ISWПутинпереговорыпропаганда
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