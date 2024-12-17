Суд Нью-Йорка підтвердив винуватість Трампа у справі про приховані платежі порнозірці

16 грудня суд у Нью-Йорку відмовився скасувати вердикт суду присяжних, які визнали Дональда Трампа винним у кримінальній справі про фальсифікацію звітності щодо витрат із виборчого фонду під час його президентської кампанії 2016 року.

Джерело: Financial Times

Деталі: Суддя Хуан Мерчан відхилив аргументи адвокатів Трампа, які стверджували, що рішення Верховного Суду про недоторканність президента за дії в межах офіційних повноважень звільняє експрезидента від відповідальності. Адвокати Трампа стверджували, що рішення про імунітет має поширюватися і на справу про хабарі.

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Обвинувачення наполягало, що злочини, які інкримінують Трампу, були скоєні до його обрання президентом.

"Трамп, швидше за все, оскаржить це рішення і назвав порушені проти нього кримінальні справи політично вмотивованим полюванням на відьом", – йдеться в публікації.

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