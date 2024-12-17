Суд Нью-Йорка підтвердив винуватість Трампа у справі про приховані платежі порнозірці
16 грудня суд у Нью-Йорку відмовився скасувати вердикт суду присяжних, які визнали Дональда Трампа винним у кримінальній справі про фальсифікацію звітності щодо витрат із виборчого фонду під час його президентської кампанії 2016 року.
Джерело: Financial Times
Деталі: Суддя Хуан Мерчан відхилив аргументи адвокатів Трампа, які стверджували, що рішення Верховного Суду про недоторканність президента за дії в межах офіційних повноважень звільняє експрезидента від відповідальності. Адвокати Трампа стверджували, що рішення про імунітет має поширюватися і на справу про хабарі.
Обвинувачення наполягало, що злочини, які інкримінують Трампу, були скоєні до його обрання президентом.
"Трамп, швидше за все, оскаржить це рішення і назвав порушені проти нього кримінальні справи політично вмотивованим полюванням на відьом", – йдеться в публікації.
Передісторія:
- Суд присяжних у Нью-Йорку визнав Дональда Трампа винним у травні цього року у фальсифікації звітності, щоб приховати виплату 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніелс за мовчання про їхній інтимний зв’язок.
- Раніше передбачалось, що вирок Трампу – якого присяжні визнали винним у травні – мав бути оголошений 26 листопада.