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Суд Нью-Йорка підтвердив винуватість Трампа у справі про приховані платежі порнозірці

Іван Д'яконовВівторок, 17 грудня 2024, 07:17
Суд Нью-Йорка підтвердив винуватість Трампа у справі про приховані платежі порнозірці
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

16 грудня суд у Нью-Йорку відмовився скасувати вердикт суду присяжних, які визнали Дональда Трампа винним у кримінальній справі про фальсифікацію звітності щодо витрат із виборчого фонду під час його президентської кампанії 2016 року.

Джерело: Financial Times

Деталі: Суддя Хуан Мерчан відхилив аргументи адвокатів Трампа, які стверджували, що рішення Верховного Суду про недоторканність президента за дії в межах офіційних повноважень звільняє експрезидента від відповідальності. Адвокати Трампа стверджували, що рішення про імунітет має поширюватися і на справу про хабарі.

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Обвинувачення наполягало, що злочини, які інкримінують Трампу, були скоєні до його обрання президентом.

"Трамп, швидше за все, оскаржить це рішення і назвав порушені проти нього кримінальні справи політично вмотивованим полюванням на відьом", – йдеться в публікації.

Передісторія: 

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  • Суд присяжних у Нью-Йорку визнав Дональда Трампа винним у травні цього року у фальсифікації звітності, щоб приховати виплату 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніелс за мовчання про їхній інтимний зв’язок. 
  • Раніше передбачалось, що вирок Трампу – якого присяжні визнали винним у травні – мав бути оголошений 26 листопада.

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