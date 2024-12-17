Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Суд Нью-Йорка подтвердил виновность Трампа по делу о скрытых платежах порнозвезде

Иван ДьяконовВторник, 17 декабря 2024, 07:17
Суд Нью-Йорка подтвердил виновность Трампа по делу о скрытых платежах порнозвезде
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

16 декабря суд в Нью-Йорке отказался отменить вердикт суда присяжных, которые признали Дональда Трампа виновным по уголовному делу о фальсификации отчетности во время его президентской кампании 2016 года.

Источник: Financial Times

Детали: Судья Хуан Мерчан отклонил аргументы адвокатов Трампа, которые утверждали, что решение Верховного Суда о неприкосновенности президента за действия в пределах официальных полномочий освобождает экс-президента от ответственности. Адвокаты Трампа утверждали, что решение об иммунитете должно распространяться и на дело о взятках.

Реклама:

Обвинение настаивало, что преступления, которые инкриминируют Трампу, были совершены до его избрания президентом.

"Трамп, скорее всего, обжалует это решение и назвал возбужденные против него уголовные дела политически мотивированной охотой на ведьм", – говорится в публикации.

Предыстория: 

РЕКЛАМА:
  • Суд присяжных в Нью-Йорке признал Дональда Трампа виновным в мае этого года в фальсификации отчетности, чтобы скрыть выплату 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их интимной связи.
  • Ранее предполагалось, что приговор Трампу – которого присяжные признали виновным в мае – должен был быть объявлен 26 ноября.

ТрампсудСШАкоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия заявила, что останавливает поставки газа в Приднестровье

Зеленский анонсировал важные кадровые решения

Кабмин согласовал увольнение руководителей Киевской и Полтавской областей

Зеленский о Фицо: Похоже, Путин поручил открыть второй энергетический фронт

фото"Я предал родную партию": ССО обнародовали дневник убитого северокорейского военного

Базу по ремонту "Шахедов" уничтожили Силы обороны в Орловской области

Все новости...
Трамп
Трамп намекнул на возможность отмены разрешения Украине на дальнобойные удары по РФ
Трамп заявил, что не приглашал Зеленского на инаугурацию, но "он может приехать"
Трамп заявил о "небольшом прогрессе" в прекращении войны в Украине
Последние новости
20:18
Бизнесмены рассказали, о чем говорили на встрече с Зеленским
20:00
видео Безуспешная охота: полярники "Вернадского" показали, как тюлень спасается от хищников
19:55
Украинские дроны составили 96% от всех БпЛА для Сил обороны – Умеров
19:53
ФутболСудаков признан лучшим игроком чемпионата по итогам 2024 года
19:23
Налоговиков обяжут носить камеры
19:02
Зеленский поручил разведке передать Азербайджану факты о катастрофе самолета
18:47
Премьер Молдовы угрожает "Газпрому" арбитражем из-за прекращения поставок газа
18:41
Россия заявила, что останавливает поставки газа в Приднестровье
18:33
Пророссийские хакеры атаковали сайт МИД Италии и ряда аэропортов
18:19
Зеленский анонсировал важные кадровые решения
Все новости...
Реклама:
Реклама: