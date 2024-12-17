Суд Нью-Йорка подтвердил виновность Трампа по делу о скрытых платежах порнозвезде
16 декабря суд в Нью-Йорке отказался отменить вердикт суда присяжных, которые признали Дональда Трампа виновным по уголовному делу о фальсификации отчетности во время его президентской кампании 2016 года.
Источник: Financial Times
Детали: Судья Хуан Мерчан отклонил аргументы адвокатов Трампа, которые утверждали, что решение Верховного Суда о неприкосновенности президента за действия в пределах официальных полномочий освобождает экс-президента от ответственности. Адвокаты Трампа утверждали, что решение об иммунитете должно распространяться и на дело о взятках.
Обвинение настаивало, что преступления, которые инкриминируют Трампу, были совершены до его избрания президентом.
"Трамп, скорее всего, обжалует это решение и назвал возбужденные против него уголовные дела политически мотивированной охотой на ведьм", – говорится в публикации.
Предыстория:
- Суд присяжных в Нью-Йорке признал Дональда Трампа виновным в мае этого года в фальсификации отчетности, чтобы скрыть выплату 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их интимной связи.
- Ранее предполагалось, что приговор Трампу – которого присяжные признали виновным в мае – должен был быть объявлен 26 ноября.