Суд Нью-Йорка подтвердил виновность Трампа по делу о скрытых платежах порнозвезде

16 декабря суд в Нью-Йорке отказался отменить вердикт суда присяжных, которые признали Дональда Трампа виновным по уголовному делу о фальсификации отчетности во время его президентской кампании 2016 года.

Источник: Financial Times

Детали: Судья Хуан Мерчан отклонил аргументы адвокатов Трампа, которые утверждали, что решение Верховного Суда о неприкосновенности президента за действия в пределах официальных полномочий освобождает экс-президента от ответственности. Адвокаты Трампа утверждали, что решение об иммунитете должно распространяться и на дело о взятках.

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Обвинение настаивало, что преступления, которые инкриминируют Трампу, были совершены до его избрания президентом.

"Трамп, скорее всего, обжалует это решение и назвал возбужденные против него уголовные дела политически мотивированной охотой на ведьм", – говорится в публикации.

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