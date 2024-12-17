Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Латвії оголосили раптову перевірку боєготовності армії

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловВівторок, 17 грудня 2024, 09:11
У Латвії оголосили раптову перевірку боєготовності армії
Фото: Getty Images

У вівторок, 17 грудня, по всій Латвії оголошено часткову перевірку бойової готовності підрозділів Національних збройних сил (НЗС). Перевірка боєготовності планується заздалегідь, але є несподіваною для підрозділів, які беруть участь у ній.

Джерело: Delfi з посиланням на НЗС, передає "Європейська правда"

Деталі: Метою перевірки бойової готовності є перевірка і вдосконалення процедур і бойової готовності підрозділів шляхом тренування здатності підрозділів до реагування, пояснюють в НЗС.

Реклама:

В рамках перевірки боєготовності військова техніка і особовий склад підрозділів СЗС будуть переміщені в різні місця Латвії для виконання завдань за призначенням.

Перевірка боєготовності не пов'язана зі змінами в середовищі безпеки або іншими подіями, пов'язаними з безпекою, підкреслюють в НЗС.

Як пояснюють в НЗС, оборона Латвії і захист її незалежності є спільною відповідальністю всього суспільства, що включає в себе також готовність до дій і посилення готовності до дій. Зміцнення готовності до дій починається з особистої участі, ініціативи та відповідальності кожної людини.

РЕКЛАМА:

Кожен громадянин сам вирішує, чи піти йому на професійну службу, службу в Національну гвардію, пройти базовий курс військової підготовки резервістів, ставши військовозобов'язаним резервістом, чи відповідально виконувати свої трудові обов'язки та піклуватися про своїх співгромадян.

Передісторія:

  • У понеділок, 2 грудня, в Естонії розпочались двотижневі міжнародні військові навчання Pikne ("Блискавка"), в яких візьмуть участь підрозділи країн НАТО.
  • А на початку листопада військові США та Південної Кореї провели перші спільні навчання за участі ударних безпілотників.

Латвіяармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росія заявила, що зупиняє постачання газу до Придністров'я

Зеленський анонсував важливі кадрові рішення

Кабмін погодив звільнення очільників Київщини й Полтавщини

Зеленський про Фіцо: Схоже, Путін доручив відкрити другий енергетичний фронт

фото"Я зрадив рідну партію": ССО оприлюднили щоденник вбитого північнокорейського військового

Базу з ремонту "Шахедів" знищили Сили оборони в Орловській області

Усі новини...
Латвія
Росія пообурювалась знищенням "культурної спадщини" в Латвії
У Латвії головреда пропагандистського Sputnik засудили до 2 років в'язниці
У Латвії вимагають покарати громадянина Естонії та Росії за осквернення меморіалу
Останні новини
20:00
відео Безуспішне полювання: полярники "Вернадського" показали, як тюлень рятується від хижаків
19:55
Українські дрони склали 96% від усіх БпЛА для Сил оборони – Умєров
19:53
футболСудаков визнаний найкращим гравцем чемпіонату за підсумками 2024 року
19:23
Податківців зобов'яжуть носити камери
19:02
Зеленський доручив розвідці передати Азербайджану факти про катастрофу літака
18:47
Прем'єр Молдови погрожує "Газпрому" арбітражем через припинення поставок газу
18:41
Росія заявила, що зупиняє постачання газу до Придністров'я
18:33
Проросійські хакери атакували сайт МЗС Італії і низки аеропортів
18:19
Зеленський анонсував важливі кадрові рішення
18:04
Греція передасть Україні партію ракет Sea Sparrow
Усі новини...
Реклама:
Реклама: