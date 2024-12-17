В Латвии объявили внезапную проверку боеготовности армии
Во вторник, 17 декабря, по всей Латвии объявлена частичная проверка боевой готовности подразделений Национальных вооруженных сил (НВС). Проверка боеготовности планируется заранее, но является неожиданной для подразделений, участвующих в ней.
Источник: Delfi со ссылкой на НЗС, передает "Европейская правда"
Детали: Целью проверки боевой готовности является проверка и совершенствование процедур и боевой готовности подразделений путем тренировки способности подразделений к реагированию, объясняют в НЗС.
В рамках проверки боеготовности военная техника и личный состав подразделений СВС будут перемещены в разные места Латвии для выполнения задач по назначению.
Проверка боеготовности не связана с изменениями в среде безопасности или другими событиями, связанными с безопасностью, подчеркивают в НЗС.
Как поясняют в НЗС, оборона Латвии и защита ее независимости является общей ответственностью всего общества, что включает в себя также готовность к действиям и усиление готовности к действиям. Укрепление готовности к действиям начинается с личного участия, инициативы и ответственности каждого человека.
Каждый гражданин сам решает, пойти ли ему на профессиональную службу, службу в Национальную гвардию, пройти базовый курс военной подготовки резервистов, став военнообязанным резервистом, или ответственно выполнять свои трудовые обязанности и заботиться о своих согражданах.
Предыстория:
- В понедельник, 2 декабря, в Эстонии начались двухнедельные международные военные учения Pikne ("Молния"), в которых примут участие подразделения стран НАТО.
- А в начале ноября военные США и Южной Кореи провели первые совместные учения с участием ударных беспилотников.