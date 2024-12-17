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В Латвии объявили внезапную проверку боеготовности армии

Иванна Костина, Станислав ПогориловВторник, 17 декабря 2024, 09:11
В Латвии объявили внезапную проверку боеготовности армии
Фото: Getty Images

Во вторник, 17 декабря, по всей Латвии объявлена частичная проверка боевой готовности подразделений Национальных вооруженных сил (НВС). Проверка боеготовности планируется заранее, но является неожиданной для подразделений, участвующих в ней.

Источник: Delfi со ссылкой на НЗС, передает "Европейская правда"

Детали: Целью проверки боевой готовности является проверка и совершенствование процедур и боевой готовности подразделений путем тренировки способности подразделений к реагированию, объясняют в НЗС.

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В рамках проверки боеготовности военная техника и личный состав подразделений СВС будут перемещены в разные места Латвии для выполнения задач по назначению.

Проверка боеготовности не связана с изменениями в среде безопасности или другими событиями, связанными с безопасностью, подчеркивают в НЗС.

Как поясняют в НЗС, оборона Латвии и защита ее независимости является общей ответственностью всего общества, что включает в себя также готовность к действиям и усиление готовности к действиям. Укрепление готовности к действиям начинается с личного участия, инициативы и ответственности каждого человека.

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Каждый гражданин сам решает, пойти ли ему на профессиональную службу, службу в Национальную гвардию, пройти базовый курс военной подготовки резервистов, став военнообязанным резервистом, или ответственно выполнять свои трудовые обязанности и заботиться о своих согражданах.

Предыстория:

  • В понедельник, 2 декабря, в Эстонии начались двухнедельные международные военные учения Pikne ("Молния"), в которых примут участие подразделения стран НАТО.
  • А в начале ноября военные США и Южной Кореи провели первые совместные учения с участием ударных беспилотников.

Латвияармия
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