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У Києві та області працює ППО

Ірина БалачукВівторок, 17 грудня 2024, 09:58
У Києві та області працює ППО
Фото ілюстративне з Facebook Повітряного командування "Центр"

У столиці та області помітили російські безпілотники, працюють сили протиповітряної оброни.

Джерело: Київська ОВА, КМВА, Повітряні сили ЗСУ та мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Дослівно ПС: "Київ – у північній частині міста ворожі БпЛА. Перебувайте в укриттях!".

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Деталі: Киїська ОВА повідомила про роботу ППО в області.

У столиці також чули дивні гучні звуки у повітрі, які відрізняються від звуків роботи ППО, до яких уже звикли місцеві жителі.

Пряма мова Кличка: "У столиці працюють сили ППО. Ворожий БпЛА рухається в напрямку центру міста. Перебувайте в укриттях!"

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О 9:47 у столиці оголосили повітряну тривогу через російські ударні дрони. О 10:03 повідомили про відбій загрози для Києва. Небезпека для Київської області та інших регіонів зберігається. 

КиївКиївська областьППО
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