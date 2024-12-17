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В Киеве и области работает ПВО

Ирина БалачукВторник, 17 декабря 2024, 09:58
В Киеве и области работает ПВО
Фото иллюстративное из Facebook Воздушного командования "Центр"

В столице и области заметили российские беспилотники, работают силы противовоздушной обороны.

Источник: Киевская ОВА, КГВА, Воздушные силы ВСУ, мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Дословно ВС: "Киев – в северной части города вражеские БпЛА. Находитесь в укрытиях!".

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Детали: Киевская ОВА сообщила о работе ПВО в области.

В столице также слышали странные громкие звуки в воздухе, которые отличаются от звуков работы ПВО, к которым уже привыкли местные жители.

Прямая речь Кличко: "В столице работают силы ПВО. Вражеский БпЛА движется в направлении центра города. Находитесь в укрытиях!"

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В 9:47 в столице объявили воздушную тревогу из-за российских ударных дронов. В 10:03 сообщили об отбое угрозы для Киева. Опасность для Киевской области и других регионов сохраняется.

КиевКиевская областьПВО
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