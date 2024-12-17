В Киеве и области работает ПВО

В столице и области заметили российские беспилотники, работают силы противовоздушной обороны.

Источник: Киевская ОВА, КГВА, Воздушные силы ВСУ, мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Дословно ВС: "Киев – в северной части города вражеские БпЛА. Находитесь в укрытиях!".

Реклама:

Детали: Киевская ОВА сообщила о работе ПВО в области.

В столице также слышали странные громкие звуки в воздухе, которые отличаются от звуков работы ПВО, к которым уже привыкли местные жители.

Прямая речь Кличко: "В столице работают силы ПВО. Вражеский БпЛА движется в направлении центра города. Находитесь в укрытиях!"

РЕКЛАМА:

В 9:47 в столице объявили воздушную тревогу из-за российских ударных дронов. В 10:03 сообщили об отбое угрозы для Киева. Опасность для Киевской области и других регионов сохраняется.