Рада викликала Малюка і в.о. генпрокурора для доповіді щодо висловлювань Бойка
Вівторок, 17 грудня 2024, 14:00
Народні депутати викликали на 18 грудня для доповіді у Верховну Раду т.в.о. генерального прокурора Олексія Хоменка та очільника Служби безпеки України Василя Малюка.
Джерело: нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram
Деталі: За відповідне рішення проголосував 201 депутат за необхідних 150.
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За словами Железняка, Рада викликає на 10:00 середи Хоменка та Малюка з доповіддю щодо діяльності проросійських партій і, зокрема оцінки висловлювань голови депутатської групи "Платформа за життя та мир" Юрія Бойка.