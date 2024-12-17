Рада вызвала Малюка и и.о. генпрокурора для доклада по высказываниям Бойко

Народные депутаты вызвали на 18 декабря для доклада в Верховную Раду и.о. генерального прокурора Алексея Хоменко и главу Службы безопасности Украины Василия Малюка.

Источник: нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Детали: За соответствующее решение проголосовал 201 депутат при необходимых 150.

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По словам Железняка, Рада вызывает на 10:00 среды Хоменко и Малюка с докладом о деятельности пророссийских партий и, в частности оценке высказываний председателя депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Юрия Бойко.