Сім областей мусять посилити роботу з будівництва фортифікацій – Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що сім областей мусять посилити роботу з будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.
Джерело: Сирський під час виступу на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад, цитує сторінка головкому у Facebook
Дослівно: "Сім областей мусять посилити роботу на напрямку фортифікацій".
Деталі: За його словами, до виконання завдань з будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд залучені 21 обласна військова адміністрація та підрядні організації.
Будівництво інженерно-технічних споруд було розподілене на три етапи.
Сирський повідомив, що наразі триває робота на фінальному етапі. У його межах ЗСУ вже завершують реалізацію поставлених завдань: "ДССТ – потрібно прискорити роботу".
Генерал наголосив, що крім стійкості військових, надзвичайно велике значення мають інженерно-фортифікаційні споруди.