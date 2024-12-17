Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сім областей мусять посилити роботу з будівництва фортифікацій – Сирський

Альона Мазуренко Вівторок, 17 грудня 2024, 18:39
Сім областей мусять посилити роботу з будівництва фортифікацій – Сирський
Сирський, фото: Сухопутні війська України

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що сім областей мусять посилити роботу з будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.

Джерело: Сирський під час виступу на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад, цитує сторінка головкому у Facebook

Дослівно: "Сім областей мусять посилити роботу на напрямку фортифікацій".

Реклама:

Деталі: За його словами, до виконання завдань з будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд залучені 21 обласна військова адміністрація та підрядні організації.

Будівництво інженерно-технічних споруд було розподілене на три етапи.

Сирський повідомив, що наразі триває робота на фінальному етапі. У його межах ЗСУ вже завершують реалізацію поставлених завдань: "ДССТ – потрібно прискорити роботу".

РЕКЛАМА:

Генерал наголосив, що крім стійкості військових, надзвичайно велике значення мають інженерно-фортифікаційні споруди.

Збройні силиСирський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сили ППО знешкодили усі безпілотники, запущені Росією

Росія нарощує виробництво "Шахедів" для зимової кампанії проти України – ISW

США в понеділок оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на суму $1,25 млрд – AP

Фіцо накинувся на Зеленського і погрожує відповіддю на зупинку транзиту газу

NYT: В Україні можуть закінчуватися запаси ракет ATACMS від США

Азербайджан уперше заявив, що катастрофа літака AZAL сталася через ураження зброєю

Усі новини...
Туск: Припиніть спекуляції про можливу поразку України, це не має нічого спільного з фактами
Rheinmetall отримала замовлення на ще 20 БМП Marder для України до середини 2025 року
Прем'єр Польщі: Не можемо дати Україні всю зброю, ми в певному сенсі прифронтова держава
Єрмак: Переговори розпочнуться лише тоді, коли Росія не матиме ресурсу на війну
Останні новини
09:59
Росіяни відзвітували про масовану атаку українських БПЛА на їхні області
09:40
оновленоНа Заході обурені роликом росіян, де ППО збиває Санту
09:25
відеоЗМІ: Американська система THAAD вперше перехопила балістичну ракету над Ізраїлем
09:24
Мінспорту погодило призначення в збірну з важкої атлетики тренера, який працював в окупованому Криму
09:06
Зазомбовані військові КНДР накладають на себе руки, щоб не потрапити в полон – Білий дім
08:52
Сили ППО знешкодили усі безпілотники, запущені Росією
08:30
У Харкові десятки тисяч людей без тепла
08:10
За добу Збройні сили України знешкодили 1 690 окупантів – Генштаб
07:56
біатлонРіздвяна гонка 2024: чергова спроба Джими та Підручного підкорити Гельзенкірхен
07:47
Трамп заявив, що лише він може домовитися з TikTok, і закликав суд відкласти його заборону
Усі новини...
Реклама:
Реклама: