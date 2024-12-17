Семь областей должны усилить работу по строительству фортификаций – Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что семь областей должны усилить работу по строительству военных инженерно-технических и фортификационных сооружений.
Источник: Сырский во время выступления на заседании Конгресса местных и региональных властей, цитирует страница главкома в Facebook
Дословно: "Семь областей должны усилить работу на направлении фортификаций".
Детали: По его словам, к выполнению задач по строительству военных инженерно-технических и фортификационных сооружений привлечены 21 областная военная администрация и подрядные организации.
Строительство инженерно-технических сооружений было распределено на три этапа.
Сырский сообщил, что сейчас идет работа на финальном этапе. В его рамках ВСУ уже завершают реализацию поставленных задач: "ДССТ - нужно ускорить работу".
Генерал подчеркнул, что кроме устойчивости военных, чрезвычайно большое значение имеют инженерно-фортификационные сооружения.