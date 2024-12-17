Семь областей должны усилить работу по строительству фортификаций – Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что семь областей должны усилить работу по строительству военных инженерно-технических и фортификационных сооружений.

Источник: Сырский во время выступления на заседании Конгресса местных и региональных властей, цитирует страница главкома в Facebook

Дословно: "Семь областей должны усилить работу на направлении фортификаций".

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Детали: По его словам, к выполнению задач по строительству военных инженерно-технических и фортификационных сооружений привлечены 21 областная военная администрация и подрядные организации.

Строительство инженерно-технических сооружений было распределено на три этапа.

Сырский сообщил, что сейчас идет работа на финальном этапе. В его рамках ВСУ уже завершают реализацию поставленных задач: "ДССТ - нужно ускорить работу".

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Генерал подчеркнул, что кроме устойчивости военных, чрезвычайно большое значение имеют инженерно-фортификационные сооружения.