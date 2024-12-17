Туск: Припиніть спекуляції про можливу поразку України, це не має нічого спільного з фактами

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що західний світ повинен підтримати Україну для досягнення справедливого миру і не спекулювати про її "можливу поразку".

Джерело: Туск на пресконференції у Львові разом із президентом України Володимиром Зеленським, "Європейська правда" з посиланням на РАР

Деталі: На думку Туска, "попереду нас чекає велика гра за майбутнє України, Польщі та Європи", з огляду на що він "від серця" звернувся до лідерів західного світу.

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"Ми всі, без винятку, повинні підтримати Україну в цей час більше, ніж будь-коли раніше, заради миру, якого ми всі чекаємо – ніхто не хоче миру більше, ніж Україна, ми це знаємо; і в ЄС ніхто не хоче миру більше, ніж Польща, зі схожих причин", – додав він.

Польський прем'єр підкреслив, що такий мир буде можливий тоді, коли він буде справедливим, а справедливим він буде тоді, коли весь західний світ зосередить свої зусилля на цьому.

"Припиніть спекулювати з будь-якої столиці світу про можливу поразку України, це не має нічого спільного з фактами", – наголосив Туск, додавши, що Україна успішно захищається від російського нападу, "всупереч деяким негідникам".

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"Зараз настав час для всього Заходу повірити у власну силу і таку здатність переконати всіх гравців цієї великої гри, що Україна і весь світ заслуговують на справедливий мир, повагу до території і кордонів", – додав він.

Раніше прем’єр-міністр Польщі говорив, що на час головування його країни в Раді ЄС – перше півріччя 2025 року – можуть припасти знакові події щодо війни і миру в Україні.

Перед цим Туск казав, що з огляду на обрання Дональда Трампа президентом США та можливими "мирними пропозиціями" важливо не допустити послаблення України.