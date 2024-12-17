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Прем'єр Польщі: Не можемо дати Україні всю зброю, ми в певному сенсі прифронтова держава

Олег Павлюк, Альона Мазуренко Вівторок, 17 грудня 2024, 19:40
Прем'єр Польщі: Не можемо дати Україні всю зброю, ми в певному сенсі прифронтова держава
Фото - Getty Images

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що Польща теж у певному сенсі є "прифронтовою державою" і не може передати Україні всю свою зброю.

Джерело: Туск на пресконференції у Львові разом із президентом України Володимиром Зеленським, "Європейська правда" з посиланням на РАР

Деталі: Туск насамперед висловив вдячність українським героям і ветеранам за їхню готовність захищати не лише Україну, але також Польщу і всю Європу.

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"Я переконаний, що все більше людей у світі розуміють, що місія кожної цивілізованої нації – підтримати сьогодні Україну в цій героїчній битві", – заявив він.

Глава польського уряду підкреслив, що боротьба українців проти Росії є "частиною великого цивілізаційного зіткнення", й Україна завжди зможе розраховувати на Польщу.

"Ми не можемо дати все. Ми в певному сенсі також є прифронтовою державою. Польща все частіше стає об'єктом диверсій, саботажу, гібридних дій, спрямованих безпосередньо проти наших громадян, нашої держави", – пояснив Туск.

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Він також підкреслив, що прихильність до України – це також захист Польщі та Європи загалом від ворожих дій Росії, які "вже не спрямовані лише проти України".

Також Туск анонсував 46-й пакет допомоги Україні від Польщі в січні 2025 року.

Раніше українська сторона неодноразово закликала Польщу передати їй винищувачі радянського зразка МіГ-29, але у Варшаві пояснювали, що не можуть зробити цього, аби не послабити власну оборону.

ПольщаУкраїназброя
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