Генштаб: На фронті відбулось 183 бої, 42 штурми було на Курщині

На фронті від початку доби відбулось 183 бойові зіткнення, зокрема на Курському напрямку Сили оборони відбили 42 штурми російських загарбників.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00 17 грудня

Дослівно: "Російські загарбники завдали по території України одного ракетного удару із використанням чотирьох ракет, 40 авіаударів, скинули 53 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 632 дрони-камікадзе та здійснили понад три з половиною тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: На Харківському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська, Сили оборони успішно відбили спробу окупантів просунутися вперед.

На Куп’янському напрямку противник проводив три наступальні дії біля Петропавлівки та Лозової.

За підтримки авіації на Лиманському напрямку російські загарбники 21 раз штурмували позиції Сил оборони поблизу Зеленого Гаю, Тернів, Новоєгорівки, Макіївки та Серебрянського лісу. Дотепер тривають три боєзіткнення.

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На Сіверському напрямку ворог атакував населені пункти Григорівка, Білогорівка, Сіверськ та Верхньокам’янське. Три з дев’яти боєзіткнень на цей час незавершені.

З початку доби на Краматорському напрямку ворог атакував в районах Часового Яру та Ступочок, три спроби росіян потіснити наших оборонців із займаних позицій не мали успіху.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося сім боєзіткнень. Ворог штурмував позиції українських підрозділів біля Торецька. Наразі тривають два боєзіткнення.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 35 разів атакував у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Нового Труда, Нововасилівки, Піщаного, Новооленівки, Новопустинки, Чумацького, Українки, Сухого Яру та Новоєлизаветівки.

На Курахівському напрямку ворог здійснив 26 спроб прорвати нашу оборону поблизу населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Курахове та Янтарне. Двадцять боєзіткнень завершено, ще шість – досі продовжуються.

На Времівському напрямку противник 22 рази атакував наші підрозділи біля Костянтинопольського, Сухих Ялів, Сторожевого, Новосілок, Темирівки, Новополя та Новодарівки.

Три боєзіткнення в районах Новоандріївки, Оріхова та Новоданилівки успішно відбили наші оборонці на Оріхівському напрямку.

За підтримки армійської авіації ворог два рази марно атакував наших оборонців на Придніпровському напрямку.

На Курщині Сили оборони відбили 42 штурми російських загарбників, противник завдав вісім авіаударів та здійснив понад триста артилерійських обстрілів.