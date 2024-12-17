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Генштаб: На фронте состоялось 183 боя, 42 штурма было на Курщине

Татьяна ОлейникВторник, 17 декабря 2024, 23:47
Генштаб: На фронте состоялось 183 боя, 42 штурма было на Курщине
Иллюстративное фото - Генштаб ВСУ

На фронте с начала суток состоялось 183 боевых столкновения, в частности на Курском направлении Силы обороны отбили 42 штурма российских захватчиков.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 17 декабря

Дословно: "Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар с использованием четырех ракет, 40 авиаударов, сбросили 53 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 632 дрона-камикадзе и осуществили более трех с половиной тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам".

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Детали: На Харьковском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска, Силы обороны успешно отбили попытку оккупантов продвинуться вперед.

На Купянском направлении противник проводил три наступательных действия у Петропавловки и Лозовой.

При поддержке авиации на Лиманском направлении российские захватчики 21 раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Зеленого Гая, Тернов, Новоегоровки, Макеевки и Серебрянского леса. До сих пор продолжаются три боестолкновения.

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На Северском направлении враг атаковал населенные пункты Григорьевка, Белогоровка, Северск и Верхнекаменское. Три из девяти боестолкновений в настоящее время незавершены.

С начала суток на Краматорском направлении враг атаковал в районах Часового Яра и Ступочек, три попытки россиян потеснить наших защитников с занимаемых позиций не имели успеха.

На Торецком направлении сегодня произошло семь боестолкновений. Враг штурмовал позиции украинских подразделений возле Торецка. Сейчас продолжаются два боестолкновения.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 35 раз атаковал в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, Нового Труда, Нововасильевки, Песчаного, Новооленевки, Новопустинки, Чумацкого, Украинки, Сухого Яра и Новоелизаветовки.

На Кураховском направлении враг совершил 26 попыток прорвать нашу оборону вблизи населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Курахово и Янтарное. Двадцать боестолкновений завершены, еще шесть - до сих пор продолжаются.

На Времовском направлении противник 22 раза атаковал наши подразделения возле Константинопольского, Сухих Ялов, Сторожевого, Новоселок, Темировки, Новополя и Новодаровки.

Три боестолкновения в районах Новоандреевки, Орехова и Новоданиловки успешно отбили наши защитники на Ореховском направлении.

При поддержке армейской авиации враг два раза напрасно атаковал наших защитников на Приднепровском направлении.

На Курщине Силы обороны отбили 42 штурма российских захватчиков, противник нанес восемь авиаударов и осуществил более трехсот артиллерийских обстрелов.

Генштаббоевые действиявойна
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