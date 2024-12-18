США про транзит російського газу через Україну: Чому когось може цікавити продовження?

США сподіваються, що закінчення контракту на транзит російського газу через Україну стане потужним кроком до завершення епохи залежності Європи від російських енергоресурсів, заявив заступник держсекретаря Джеффрі Паєтт.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Паєтта Голосу Америки

Деталі: Коментуючи тиск на Україну, щоб вона продовжила контракт про транзит російського газу, Паєтт відзначив, що "важливо, що тиск йде лише від однієї чи двох країн, та сигнал від Єврокомісії дуже чіткий".

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Він привітав заяву єврокомісара з питань енергетики Дена Йоргенсена про відмову від російського газу і відданість новопризначеного єврокомісара тому, щоб поетапно усунути залежність в газовій, ядерній сферах та усі форми залежності від російських енергоресурсів, щоб вийти на нуль поставок з Росії у 2027 році.

Паєтт підкреслив, що не бачить сенсу продовжувати угоду, яка дозволяла Росії багато років чинити вплив на Україну.

Пряма мова заступника держсекретаря: "Торгівля енергоресурсами, особливо газом, була основним вектором впливу Росії на українську економіку з часів здобуття незалежності. То чому, заради Бога, когось може цікавити продовження цих відносин?"

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Він також переконаний, що у міжнародній спільноті є розуміння необхідності відмовитись від російських енергоресурсів.

Паєтт додав, що США та союзники продовжать збільшувати санкції, щоб і надалі обмежувати здатність Росії використовувати доходи від продажу енергоресурсів для війни.

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