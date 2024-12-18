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США о транзите российского газа через Украину: Почему кого-то может интересовать продление?

Уляна Кричковская, Ирина БалачукСреда, 18 декабря 2024, 07:24
США о транзите российского газа через Украину: Почему кого-то может интересовать продление?
Фото с сайта epravda.com.ua

США надеются, что окончание контракта на транзит российского газа через Украину станет мощным шагом к завершению эпохи зависимости Европы от российских энергоресурсов, заявил заместитель госсекретаря Джеффри Пайетт.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Паетта Голосу Америки

Детали: Комментируя давление на Украину, чтобы она продлила контракт о транзите российского газа, Пайетт отметил, что "важно, что давление идет только от одной или двух стран, и сигнал от Еврокомиссии очень четкий".

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Он приветствовал заявление еврокомиссара по вопросам энергетики Дэна Йоргенсена об отказе от российского газа и преданность новоназначенного еврокомиссара тому, чтобы поэтапно устранить зависимость в газовой, ядерной сферах и все формы зависимости от российских энергоресурсов, чтобы выйти на ноль поставок из России в 2027 году.

Пайетт подчеркнул, что не видит смысла продолжать соглашение, которое позволяло России много лет оказывать влияние на Украину.

Прямая речь заместителя госсекретаря: "Торговля энергоресурсами, особенно газом, была основным вектором влияния России на украинскую экономику со времен обретения независимости. Так почему, ради Бога, кого-то может интересовать продолжение этих отношений?"

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Он также убежден, что в международном сообществе есть понимание необходимости отказаться от российских энергоресурсов.

Пайетт добавил, что США и союзники продолжат увеличивать санкции, чтобы и в дальнейшем ограничивать способность России использовать доходы от продажи энергоресурсов для войны.

Предыстория:

  • Контракт Украины и России на транзит газа истекает 1 января 2025 года. Европа уже приняла шаги, чтобы подготовиться к остановке транзита.
  • Наиболее уязвимыми считаются Австрия и Словакия, которые закупали более 90% газа из России в прошлом году. Из-за опасений относительно поставок газа Россией, парламент Молдовы 13 декабря проголосовал за введение чрезвычайного положенияв энергетическом секторе.
  • Словакия и Венгрия прилагают усилия на государственном уровне, чтобы Украина продолжила транзит российского газа.
  • В частности, 16 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо поговорил об этом с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем. Тогда глава украинского правительства отверг возможность продления соглашения с "Газпромом".

СШАРосcиягазУкраина
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