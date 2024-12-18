США о транзите российского газа через Украину: Почему кого-то может интересовать продление?
США надеются, что окончание контракта на транзит российского газа через Украину станет мощным шагом к завершению эпохи зависимости Европы от российских энергоресурсов, заявил заместитель госсекретаря Джеффри Пайетт.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Паетта Голосу Америки
Детали: Комментируя давление на Украину, чтобы она продлила контракт о транзите российского газа, Пайетт отметил, что "важно, что давление идет только от одной или двух стран, и сигнал от Еврокомиссии очень четкий".
Он приветствовал заявление еврокомиссара по вопросам энергетики Дэна Йоргенсена об отказе от российского газа и преданность новоназначенного еврокомиссара тому, чтобы поэтапно устранить зависимость в газовой, ядерной сферах и все формы зависимости от российских энергоресурсов, чтобы выйти на ноль поставок из России в 2027 году.
Пайетт подчеркнул, что не видит смысла продолжать соглашение, которое позволяло России много лет оказывать влияние на Украину.
Прямая речь заместителя госсекретаря: "Торговля энергоресурсами, особенно газом, была основным вектором влияния России на украинскую экономику со времен обретения независимости. Так почему, ради Бога, кого-то может интересовать продолжение этих отношений?"
Он также убежден, что в международном сообществе есть понимание необходимости отказаться от российских энергоресурсов.
Пайетт добавил, что США и союзники продолжат увеличивать санкции, чтобы и в дальнейшем ограничивать способность России использовать доходы от продажи энергоресурсов для войны.
Предыстория:
- Контракт Украины и России на транзит газа истекает 1 января 2025 года. Европа уже приняла шаги, чтобы подготовиться к остановке транзита.
- Наиболее уязвимыми считаются Австрия и Словакия, которые закупали более 90% газа из России в прошлом году. Из-за опасений относительно поставок газа Россией, парламент Молдовы 13 декабря проголосовал за введение чрезвычайного положенияв энергетическом секторе.
- Словакия и Венгрия прилагают усилия на государственном уровне, чтобы Украина продолжила транзит российского газа.
- В частности, 16 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо поговорил об этом с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем. Тогда глава украинского правительства отверг возможность продления соглашения с "Газпромом".