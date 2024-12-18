У США допускають, що невитрачені Байденом кошти на підтримку України перейдуть Трампу – ЗМІ

У Пентагоні припускають, що чинна адміністрація президента США Джо Байдена не встигне витратити усі залишкові кошти за програмою PDA ($5,6 млрд), які Конгрес виділив на відправку зброї та іншої військової допомоги Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The New York Times

Деталі: За словами високопосадовиці американського Міноборони, адміністрація Байдена планує оголосити про додаткову допомогу Україні до кінця року. Водночас вона додала, що було б складно прискорити відправку на поле бою того, що залишилося, до початку роботи адміністрації Трампа у січні 2025 року.

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Посадовця підкреслила, що адміністрація Байдена використає частину з $5,6 млрд, які залишаються в президентському розпорядженні, що дозволить передати запаси Пентагону Україні замість того, щоб чекати місяці або роки, які можуть знадобитися оборонним підрядникам для виготовлення озброєнь за новими контрактами.

"Ми продовжимо ухвалювати пакети допомоги до кінця каденції цієї адміністрації. Але $5,6 млрд – це значний обсяг повноважень, тому я, безумовно, передбачаю, що можуть залишитися повноваження, які перейдуть до наступної адміністрації і будуть доступні для використання", – заявила вона.

Також вона додала, що адміністрація Байдена, ймовірно, використає всі $1,2 млрд (USAI), що залишилися в рамках Ініціативи з надання допомоги Україні в галузі безпеки, яка дозволяє Києву закуповувати товари безпосередньо в оборонній промисловості.

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Видання акцентує, що нині залишається великим питанням те, чи "використає адміністрація новообраного американського президента Дональда Трампа ці гроші на допомогу Україні".

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