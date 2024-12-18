В США допускают, что неизрасходованные Байденом средства на поддержку Украины перейдут Трампу – СМИ
В Пентагоне предполагают, что действующая администрация президента США Джо Байдена не успеет потратить все остаточные средства по программе PDA ($5,6 млрд), которые Конгресс выделил на отправку оружия и другой военной помощи Украине.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The New York Times
Детали: По словам чиновницы американского Минобороны, администрация Байдена планирует объявить о дополнительной помощи Украине до конца года. В то же время она добавила, что было бы сложно ускорить отправку на поле боя того, что осталось, до начала работы администрации Трампа в январе 2025 года.
Чиновница подчеркнула, что администрация Байдена использует часть из $5,6 млрд, которые остаются в президентском распоряжении, что позволит передать запасы Пентагона Украине вместо того, чтобы ждать месяцы или годы, которые могут понадобиться оборонным подрядчикам для изготовления вооружений по новым контрактам.
"Мы продолжим принимать пакеты помощи до конца каденции этой администрации. Но $5,6 млрд – это значительный объем полномочий, поэтому я, безусловно, предполагаю, что могут остаться полномочия, которые перейдут к следующей администрации и будут доступны для использования", – заявила она.
Также она добавила, что администрация Байдена, вероятно, использует все $1,2 млрд (USAI), оставшиеся в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в области безопасности, которая позволяет Киеву закупать товары непосредственно в оборонной промышленности.
Издание акцентирует, что сейчас остается большим вопросом то, "использует ли администрация новоизбранного американского президента Дональда Трампа эти деньги на помощь Украине".
Предыстория:
- Газета WSJ писала, что администрация Байдена до завершения полномочий в январе 2025 года не успеет отправить Украине военную помощь на все средства, утвержденные Конгрессом, и часть соответствующих полномочий перейдет к команде Дональда Трампа.
- В Пентагоне говорят, что достигли лимита вооружения, которое могут ежемесячно отправлять Украине без ущерба для собственной боеспособности, а также сталкиваются с логистическими проблемами в доставке.
- Ранее сообщалось, что Байден обратился к Конгрессу с просьбой выделить еще $24 млрд на военную помощь Украине и пополнение запасов американского вооружения, которое было передано Киеву. Но будущий состав Конгресса, где будут преобладать республиканцы, к этому запросу относится прохладно.
- В то же время представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что действующая американская власть верит, что Украине для борьбы до конца 2025 года хватит военной помощи, которую Штаты уже предоставили или планируют предоставить до конца каденции Джо Байдена.