В США допускают, что неизрасходованные Байденом средства на поддержку Украины перейдут Трампу – СМИ

В Пентагоне предполагают, что действующая администрация президента США Джо Байдена не успеет потратить все остаточные средства по программе PDA ($5,6 млрд), которые Конгресс выделил на отправку оружия и другой военной помощи Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The New York Times

Детали: По словам чиновницы американского Минобороны, администрация Байдена планирует объявить о дополнительной помощи Украине до конца года. В то же время она добавила, что было бы сложно ускорить отправку на поле боя того, что осталось, до начала работы администрации Трампа в январе 2025 года.

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Чиновница подчеркнула, что администрация Байдена использует часть из $5,6 млрд, которые остаются в президентском распоряжении, что позволит передать запасы Пентагона Украине вместо того, чтобы ждать месяцы или годы, которые могут понадобиться оборонным подрядчикам для изготовления вооружений по новым контрактам.

"Мы продолжим принимать пакеты помощи до конца каденции этой администрации. Но $5,6 млрд – это значительный объем полномочий, поэтому я, безусловно, предполагаю, что могут остаться полномочия, которые перейдут к следующей администрации и будут доступны для использования", – заявила она.

Также она добавила, что администрация Байдена, вероятно, использует все $1,2 млрд (USAI), оставшиеся в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в области безопасности, которая позволяет Киеву закупать товары непосредственно в оборонной промышленности.

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Издание акцентирует, что сейчас остается большим вопросом то, "использует ли администрация новоизбранного американского президента Дональда Трампа эти деньги на помощь Украине".

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