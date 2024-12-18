В ЄС готують 16-й пакет санкцій проти Росії

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що проєкт наступного пакета санкцій проти Росії вже готується.

Джерело: Урсула фон дер Ляє під час пленарного засідання Європейського парламенту, "Європейська правда"

Деталі: Під час пленарного засідання Європейського парламенту президентка Єврокомісії зазначила, що наступний пакет санкцій проти Росії вже готується.

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Урсула фон дер Ляєн зауважила, що понад третина бюджету Росії сьогодні йде на військові витрати – це економіка війни. А відтак, за її словами, дуже важливо підірвати потенційні доходи очільника Кремля Владіміра Путіна.

"Минулого тижня ми прийняли наш 15-й пакет санкцій. Він включає заходи проти російського тіньового флоту і обхідних каналів, а 16-й пакет вже готується", – сказала вона.

Президентка Єврокомісії відзначила, що санкції негативно впливають на російську економіку.

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"Рубль знаходиться на найнижчому рівні з початку війни, незважаючи на масовані контрзаходи російського Центрального банку. Інфляція досягла 70% в деяких секторах російської економіки", – зазначила вона.

Фон дер Ляєн додала, що ЄС надсилає дуже чіткий сигнал Кремлю: "чим довше триває війна, тим вища ціна для російської економіки".

Редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк очікує, що його представлять країнам-членам ЄС у січні 2025 року.

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