Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В ЄС готують 16-й пакет санкцій проти Росії

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко Середа, 18 грудня 2024, 11:31
В ЄС готують 16-й пакет санкцій проти Росії

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що проєкт наступного пакета санкцій проти Росії вже готується.

Джерело: Урсула фон дер Ляє під час пленарного засідання Європейського парламенту, "Європейська правда"

Деталі: Під час пленарного засідання Європейського парламенту президентка Єврокомісії зазначила, що наступний пакет санкцій проти Росії вже готується. 

Реклама:

Урсула фон дер Ляєн зауважила, що понад третина бюджету Росії сьогодні йде на військові витрати – це економіка війни. А відтак, за її словами, дуже важливо підірвати потенційні доходи очільника Кремля Владіміра Путіна. 

"Минулого тижня ми прийняли наш 15-й пакет санкцій. Він включає заходи проти російського тіньового флоту і обхідних каналів, а 16-й пакет вже готується", – сказала вона.

Президентка Єврокомісії відзначила, що санкції негативно впливають на російську економіку. 

РЕКЛАМА:

"Рубль знаходиться на найнижчому рівні з початку війни, незважаючи на масовані контрзаходи російського Центрального банку. Інфляція досягла 70% в деяких секторах російської економіки", – зазначила вона.

Фон дер Ляєн додала, що ЄС надсилає дуже чіткий сигнал Кремлю: "чим довше триває війна, тим вища ціна для російської економіки".

Редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк очікує, що його представлять країнам-членам ЄС у січні 2025 року.

Нагадаємо:

  • Рада ЄС 16 грудня ухвалила 15-й пакет санкцій проти Росії, покликаний протидіяти обходу санкцій через націленість на російський "тіньовий флот" та послабити російський військово-промисловий комплекс.
  • А група з 12 держав, які входять до формату Нордично-Балтійської вісімки "плюс", домовилась посилити моніторинг за суднами, які можуть входити до так званого тіньового флоту Росії.
  • 17 грудня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про нові санкції проти 20 танкерів, які незаконно перевозили російську нафту.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росія заявила, що зупиняє постачання газу до Придністров'я

Зеленський анонсував важливі кадрові рішення

Кабмін погодив звільнення очільників Київщини й Полтавщини

Зеленський про Фіцо: Схоже, Путін доручив відкрити другий енергетичний фронт

фото"Я зрадив рідну партію": ССО оприлюднили щоденник вбитого північнокорейського військового

Базу з ремонту "Шахедів" знищили Сили оборони в Орловській області

Усі новини...
Останні новини
20:18
Бізнесмени розповіли, про що говорили на зустрічі із Зеленським
20:00
відео Безуспішне полювання: полярники "Вернадського" показали, як тюлень рятується від хижаків
19:55
Українські дрони склали 96% від усіх БпЛА для Сил оборони – Умєров
19:53
футболСудаков визнаний найкращим гравцем чемпіонату за підсумками 2024 року
19:23
Податківців зобов'яжуть носити камери
19:02
Зеленський доручив розвідці передати Азербайджану факти про катастрофу літака
18:47
Прем'єр Молдови погрожує "Газпрому" арбітражем через припинення поставок газу
18:41
Росія заявила, що зупиняє постачання газу до Придністров'я
18:33
Проросійські хакери атакували сайт МЗС Італії і низки аеропортів
18:19
Зеленський анонсував важливі кадрові рішення
Усі новини...
Реклама:
Реклама: