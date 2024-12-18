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В ЕС готовят 16-й пакет санкций против России

Уляна Кричковская, Алена МазуренкоСреда, 18 декабря 2024, 11:31
В ЕС готовят 16-й пакет санкций против России

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что проект следующего пакета санкций против России уже готовится.

Источник: Урсула фон дер Ляйен во время пленарного заседания Европейского парламента, "Европейская правда"

Детали: Во время пленарного заседания Европейского парламента президент Еврокомиссии отметила, что следующий пакет санкций против России уже готовится.

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Урсула фон дер Ляйен отметила, что более трети бюджета России сегодня идет на военные расходы – это экономика войны. Следовательно, по ее словам, очень важно подорвать потенциальные доходы главы Кремля Владимира Путина.

"На прошлой неделе мы приняли наш 15-й пакет санкций. Он включает меры против российского теневого флота и обходных каналов, а 16-й пакет уже готовится", – сказала она.

Президент Еврокомиссии отметила, что санкции негативно влияют на российскую экономику.

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"Рубль находится на самом низком уровне с начала войны, несмотря на массированные контрмеры российского Центрального банка. Инфляция достигла 70% в некоторых секторах российской экономики", – отметила она.

Фон дер Ляйен добавила, что ЕС посылает очень четкий сигнал Кремлю: "чем дольше продолжается война, тем выше цена для российской экономики".

Редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк ожидает, что его представят странам-членам ЕС в январе 2025 года.

Напомним:

  • Совет ЕС 16 декабря принял 15-й пакет санкций против России, призванный противодействовать обходу санкций из-за нацеленности на российский "теневой флот" и ослабить российский военно-промышленный комплекс.
  • А группа из 12 государств, входящих в формат Нордично-Балтийской восьмерки "плюс", договорилась усилить мониторинг за судами, которые могут входить в так называемый теневой флот России.
  • 17 декабря премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о новых санкциях против 20 танкеров, которые незаконно перевозили российскую нефть.

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