Сенат Чехії одноголосно визнав депортацію кримських татар геноцидом

Сенат Чехії у середу, 18 грудня, визнав масову депортацію кримських татар актом геноциду.

Джерело: глава української делегації до ПАРЄ Марія Мезенцева, "Європейська правда"

Деталі: Мезенцева заявила, що сенат Чехії одноголосно визнав масову депортацію кримських татар актом геноциду.

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Як йдеться на сайті Сенату, 76 сенаторів були присутні, з них 70 проголосували "за", четверо утрималися, проти не проголосував ніхто.

"Слово від делегації має Мустафа Джемілєв. Сенат аплодує стоячи", – додала вона.

У 2022 році Палата громад Канади одноголосно визнала масову депортацію кримських татар актом геноциду. Раніше депортацію кримських татар визнали геноцидом в Україні, Латвії та Литві.

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У липні 2024 року польський Сейм (нижня палата парламенту) ухвалив постанову про вшанування пам'яті жертв геноциду кримських татар у 1944 році, коли їх депортувала з Криму радянська влада.

У жовтні естонський парламент ухвалив заяву до 80-х роковин масової депортації кримських татар, яку визнав актом геноциду.