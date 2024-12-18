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Сенат Чехии единогласно признал депортацию крымских татар геноцидом

Уляна Кричковская, Алена МазуренкоСреда, 18 декабря 2024, 13:41
Сенат Чехии единогласно признал депортацию крымских татар геноцидом
фото: Мезенцева в Facebook

Сенат Чехии в среду, 18 декабря, признал массовую депортацию крымских татар актом геноцида.

Источник: глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева, "Европейская правда"

Детали: Мезенцева заявила, что сенат Чехии единогласно признал массовую депортацию крымских татар актом геноцида.

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Как говорится на сайте Сената, 76 сенаторов присутствовали, из них 70 проголосовали "за", четверо воздержались, против не проголосовал никто.

"Слово от делегации предоставили Мустафе Джемилеву. Сенат аплодирует стоя", – добавила она.

 

В 2022 году Палата общин Канады единогласно признала массовую депортацию крымских татар актом геноцида. Ранее депортацию крымских татар признали геноцидом в Украине, Латвии и Литве.

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В июле 2024 года польский Сейм (нижняя палата парламента) принял постановление о почтении памяти жертв геноцида крымских татар в 1944 году, когда их депортировала из Крыма советская власть.

В октябре эстонский парламент принял заявление к 80-й годовщине массовой депортации крымских татар, которую признал актом геноцида.

Чехиякрымские татарыгеноцид
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