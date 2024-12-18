Верховна Рада підтримала створення єдиного реєстру військовослужбовців

Верховна Рада підтримала законопроєкт №12066 про створення єдиного реєстру військовослужбовців ЗСУ та військовослужбовців Державної служби спеціального транспорту, який передбачає електронні ідентифікатори військових.

Джерело: народний депутат Ярослав Железняк у Telegram

Пряма мова: "ЗА в цілому - 254"

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Деталі: За словами Железняка, метою проєкту є: