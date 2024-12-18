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Верховна Рада підтримала створення єдиного реєстру військовослужбовців

Анастасія ПроцСереда, 18 грудня 2024, 13:51
Верховна Рада підтримала створення єдиного реєстру військовослужбовців
Ілюстративне фото: Getty Images

Верховна Рада підтримала законопроєкт №12066 про створення єдиного реєстру військовослужбовців ЗСУ та військовослужбовців Державної служби спеціального транспорту, який передбачає електронні ідентифікатори військових.

Джерело: народний депутат Ярослав Железняк у Telegram

Пряма мова: "ЗА в цілому - 254"

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Деталі: За словами Железняка, метою проєкту є:

  • створити єдину базу даних, яка міститиме інформацію про військовослужбовців Збройних Сил України та Державної служби спеціального транспорту;
  • запровадити унікальний електронний ідентифікатор для кожного військовослужбовця, який забезпечить їх однозначну ідентифікацію та використання в єдиній інформаційній системі для сфери національної безпеки й оборони. Це включатиме взаємодію з Державним вебпорталом електронних публічних послуг, а також можливість надання адміністративних, соціальних та інших публічних послуг військовослужбовцям і членам їхніх родин;
  • вдосконалити роботу Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів, забезпечивши інтеграцію з Електронною системою охорони здоров’я для отримання законодавчо визначених даних про призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Верховна Рада
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