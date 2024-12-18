Верховная Рада поддержала создание единого реестра военнослужащих
Среда, 18 декабря 2024, 13:51
Верховная Рада поддержала законопроект №12066 о создании единого реестра военнослужащих ВСУ и военнослужащих Государственной службы специального транспорта, который предусматривает электронные идентификаторы военных.
Источник: народный депутат Ярослав Железняк в Telegram
Прямая речь: "ЗА в целом - 254"
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Детали: По словам Железняка, целью проекта является:
- создать единую базу данных, которая будет содержать информацию о военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Государственной службы специального транспорта;
- ввести уникальный электронный идентификатор для каждого военнослужащего, который обеспечит их однозначную идентификацию и использование в единой информационной системе для сферы национальной безопасности и обороны. Это будет включать взаимодействие с Государственным вебпорталом электронных публичных услуг, а также возможность предоставления административных, социальных и других публичных услуг военнослужащим и членам их семей;
- усовершенствовать работу Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, обеспечив интеграцию с Электронной системой здравоохранения для получения законодательно определенных данных о призывниках, военнообязанных и резервистах.