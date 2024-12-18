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Верховная Рада поддержала создание единого реестра военнослужащих

Анастасия ПроцСреда, 18 декабря 2024, 13:51
Верховная Рада поддержала создание единого реестра военнослужащих
Иллюстративное фото: Getty Images

Верховная Рада поддержала законопроект №12066 о создании единого реестра военнослужащих ВСУ и военнослужащих Государственной службы специального транспорта, который предусматривает электронные идентификаторы военных.

Источник: народный депутат Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь: "ЗА в целом - 254"

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Детали: По словам Железняка, целью проекта является:

  • создать единую базу данных, которая будет содержать информацию о военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Государственной службы специального транспорта;
  • ввести уникальный электронный идентификатор для каждого военнослужащего, который обеспечит их однозначную идентификацию и использование в единой информационной системе для сферы национальной безопасности и обороны. Это будет включать взаимодействие с Государственным вебпорталом электронных публичных услуг, а также возможность предоставления административных, социальных и других публичных услуг военнослужащим и членам их семей;
  • усовершенствовать работу Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, обеспечив интеграцию с Электронной системой здравоохранения для получения законодательно определенных данных о призывниках, военнообязанных и резервистах.

Верховная Рада
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