Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

До кордону на дні багажника за крипту: на Одещині викрили схему нелегального виїзду

Валентина РоманенкоСереда, 18 грудня 2024, 18:16
До кордону на дні багажника за крипту: на Одещині викрили схему нелегального виїзду
фото Нацполу

Прикордонники Одеського прикордонного загону спільно з правоохоронцями затримали 41-річного одесита, який разом зі своїм спільником за 6 тисяч доларів організовував нелегальний виїзд до Молдови для чоловіків призовного віку.

Джерело: Державна прикордонна служба України, ГУ Національної поліції в Одеській області

Дослівно ДПСУ: "Правоохоронці в рамках оперативної інформації з’ясували, що 41-річний одесит планує доставити чоловіків мобілізаційного віку до Молдови через Придністровський сегмент кордону. Вартість трансферу він оцінив у 6 тис. доларів США. Розрахунок проводився на криптогаманець спільника водія по прибуттю до місця нелегального перетинання кордону".

Реклама:

Деталі: Як встановили правоохоронці, одесит перевозив "клієнтів" до одного з прикордонних населених пунктів у "комфортних умовах" - у ніші між багажником і заднім сидінням. По прибутті на вказане місце пасажири отримували подальші інструкції щодо маршруту, конспірації та способу нелегального перетину кордону.

Правоохоронцям спільно з прикордонниками вдалося затримати водія "на гарячому" - у момент, коли він перевозив чергового пасажира. 

РЕКЛАМА:

Під час огляду автомобіля було вилучено кілька мобільних телефонів та інші докази, які підтверджують причетність чоловіка до незаконного бізнесу.

Фігуранту справи оголошено підозру, наразі він перебуває під вартою. Триває встановлення деталей злочину та всіх учасників нелегальної схеми.

 

ухилянтиПрикордонна службаОдеська областьполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

NYT: В Україні можуть закінчуватися запаси ракет ATACMS від США

Азербайджан уперше заявив, що катастрофа літака AZAL сталася через ураження зброєю

Держборг України досяг майже 160 мільярдів доларів

фотоЧиновник КМДА оформив фейкову інвалідність – правоохоронці

Сили оборони завадили ворогу висадитися на острів Козацький

фотоМіноборони дозволило використовувати вітчизняний безпілотний всюдихід "Равлик"

Усі новини...
ухилянти
Прикордонники витягли з Тиси тіло чергового потопельника
Біля кордону з Україною в Румунії виявили тіла двох загиблих чоловіків
Митник і залізничник змовились переправити ухилянта до Польщі: отримали 5 років ув′язнення
Останні новини
21:20
Якщо Китай щирий у своїх заявах, то потрібен вплив на Пхеньян – Зеленський
20:51
Лускунчик повертається на українську сцену: це не твір Чайковського
20:46
Кабмін виділив 4,6 мільярда на "тисячі для вчителів", які будуть нараховані вже з січня
20:43
Молдова вводить обмеження на використання електрики в години пік
20:40
Якщо РФ почне тиснути на Курщині, то ЗСУ будуть змушені відійти до весни 2025 року – Bloomberg
20:27
Газ в Європі підскочив в ціні, оскільки Путін сумнівається в укладенні нової транзитної угоди
20:20
У США вчені помітили звʼязок між COVID-19 у вагітних та ризиком аутизму у дітей: звідки це припущення
20:12
Субсидії на оренду житла для переселенців: уряд запускає нову програму
20:05
NYT: В Україні можуть закінчуватися запаси ракет ATACMS від США
19:59
колонкаФормула-1, яку побудував Ньюї
Усі новини...
Реклама:
Реклама: