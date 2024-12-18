До кордону на дні багажника за крипту: на Одещині викрили схему нелегального виїзду

Прикордонники Одеського прикордонного загону спільно з правоохоронцями затримали 41-річного одесита, який разом зі своїм спільником за 6 тисяч доларів організовував нелегальний виїзд до Молдови для чоловіків призовного віку.

Джерело: Державна прикордонна служба України, ГУ Національної поліції в Одеській області

Дослівно ДПСУ: "Правоохоронці в рамках оперативної інформації з’ясували, що 41-річний одесит планує доставити чоловіків мобілізаційного віку до Молдови через Придністровський сегмент кордону. Вартість трансферу він оцінив у 6 тис. доларів США. Розрахунок проводився на криптогаманець спільника водія по прибуттю до місця нелегального перетинання кордону".

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Деталі: Як встановили правоохоронці, одесит перевозив "клієнтів" до одного з прикордонних населених пунктів у "комфортних умовах" - у ніші між багажником і заднім сидінням. По прибутті на вказане місце пасажири отримували подальші інструкції щодо маршруту, конспірації та способу нелегального перетину кордону.

Правоохоронцям спільно з прикордонниками вдалося затримати водія "на гарячому" - у момент, коли він перевозив чергового пасажира.

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Під час огляду автомобіля було вилучено кілька мобільних телефонів та інші докази, які підтверджують причетність чоловіка до незаконного бізнесу.

Фігуранту справи оголошено підозру, наразі він перебуває під вартою. Триває встановлення деталей злочину та всіх учасників нелегальної схеми.