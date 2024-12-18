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До границы на дне багажника за крипту: в Одесской области разоблачили схему нелегального выезда

Валентина РоманенкоСреда, 18 декабря 2024, 18:16
До границы на дне багажника за крипту: в Одесской области разоблачили схему нелегального выезда
фото Нацпола

Пограничники Одесского пограничного отряда совместно с правоохранителями задержали 41-летнего одессита, который вместе со своим сообщником за 6 тысяч долларов организовывал нелегальный выезд в Молдову для мужчин призывного возраста.

Источник: Государственная пограничная служба Украины, ГУ Национальной полиции в Одесской области

Дословно ГПСУ: "Правоохранители в рамках оперативной информации выяснили, что 41-летний одессит планирует доставить мужчин мобилизационного возраста в Молдову через Приднестровский сегмент границы. Стоимость трансфера он оценил в 6 тыс. долларов США. Расчет проводился на криптокошелек сообщника водителя по прибытию к месту нелегального пересечения границы".

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Детали: Как установили правоохранители, одессит перевозил "клиентов" в один из приграничных населенных пунктов в "комфортных условиях" - в нише между багажником и задним сиденьем. По прибытии в указанное место пассажиры получали дальнейшие инструкции относительно маршрута, конспирации и способа нелегального пересечения границы.

Правоохранителям совместно с пограничниками удалось задержать водителя "с поличным" - в момент, когда он перевозил очередного пассажира. 

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Во время осмотра автомобиля было изъято несколько мобильных телефонов и другие доказательства, подтверждающие причастность мужчины к незаконному бизнесу.

Фигуранту дела объявлено подозрение, сейчас он находится под стражей. Продолжается установление деталей преступления и всех участников нелегальной схемы.

 

уклонистыПограничная службаОдесская областьполиция
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