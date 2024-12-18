У Мурманській області РФ зіткнулися пасажирський та вантажний потяги, є постраждалі
Середа, 18 грудня 2024, 18:21
У Мурманській області РФ зіткнулися двоповерховий пасажирський та вантажний потяги, наразі відомо про 14 постраждалих.
Джерело: пропагандисти "РИА Новости", Meduza, Telegram-канал "112"
Деталі: Повідомляється, що аварія сталася в районі станції Княжа. Вантажний потяг зіткнувся з двоповерховим пасажирським поїздом Мурманськ - Санкт-Петербург.
Реклама:
За уточненою інформацією, з рейок зійшло 7 вагонів, три пасажирські та чотири вантажні. У пасажирському поїзді знаходилось 326 людей.
РЕКЛАМА:
Попередньо, причиною аварії стала несправність вантажного поїзда.
Станом на зараз відомо про 14 постраждалих, з яких троє людей знаходяться у важкому стані.
Також відомо, що одна людина була затиснутою всередині вагона після аварії. Тривають рятувальні роботи.