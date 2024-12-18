У Мурманській області РФ зіткнулися пасажирський та вантажний потяги, є постраждалі

У Мурманській області РФ зіткнулися двоповерховий пасажирський та вантажний потяги, наразі відомо про 14 постраждалих.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости", Meduza, Telegram-канал "112"

Деталі: Повідомляється, що аварія сталася в районі станції Княжа. Вантажний потяг зіткнувся з двоповерховим пасажирським поїздом Мурманськ - Санкт-Петербург.

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За уточненою інформацією, з рейок зійшло 7 вагонів, три пасажирські та чотири вантажні. У пасажирському поїзді знаходилось 326 людей.

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Попередньо, причиною аварії стала несправність вантажного поїзда.

Станом на зараз відомо про 14 постраждалих, з яких троє людей знаходяться у важкому стані.

Також відомо, що одна людина була затиснутою всередині вагона після аварії. Тривають рятувальні роботи.