В Мурманской области РФ столкнулись двухэтажный и грузовой поезда, есть пострадавшие

В Мурманской области РФ столкнулись двухэтажный пассажирский и грузовой поезда, на данный момент известно о 14 пострадавших.

Источник: пропагандисты "РИА Новости", Meduza, Telegram-канал "112"

Детали: Сообщается, что авария произошла в районе станции Княжа. грузовой поезд столкнулся с двухэтажным пассажирским поездом Мурманск - Санкт-Петербург.

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По уточненной информации, с рельсов сошло 7 вагонов, три пассажирских и четыре грузовых. В пассажирском поезде находилось 326 человек.

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Предварительно, причиной аварии стала неисправность грузового поезда.

По состоянию на сейчас известно о 14 пострадавших, из которых три человека находятся в тяжелом состоянии.

Также известно, что один человек был зажат внутри вагона после аварии. Продолжаются спасательные работы.