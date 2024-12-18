В Мурманской области РФ столкнулись двухэтажный и грузовой поезда, есть пострадавшие
В Мурманской области РФ столкнулись двухэтажный пассажирский и грузовой поезда, на данный момент известно о 14 пострадавших.
Источник: пропагандисты "РИА Новости", Meduza, Telegram-канал "112"
Детали: Сообщается, что авария произошла в районе станции Княжа. грузовой поезд столкнулся с двухэтажным пассажирским поездом Мурманск - Санкт-Петербург.
По уточненной информации, с рельсов сошло 7 вагонов, три пассажирских и четыре грузовых. В пассажирском поезде находилось 326 человек.
Предварительно, причиной аварии стала неисправность грузового поезда.
По состоянию на сейчас известно о 14 пострадавших, из которых три человека находятся в тяжелом состоянии.
Также известно, что один человек был зажат внутри вагона после аварии. Продолжаются спасательные работы.