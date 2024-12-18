У 2024 році Лубінець отримав майже 4 тисячі скарг на дії ТЦК та СП

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що за нинішній рік українці надіслали уповноваженому Верховної Ради з прав людини майже 4 тисячі звернень щодо порушень у роботі ТЦК та СП.

Джерело: Лубінець в інтерв’ю "Українській правді".

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Пряма мова: "Є випадки, коли за моїм поданням зібрали окреме засідання ВЛК, провели повний аналіз і зафіксували, що людина, яку до цього на ВЛК визнали "повністю здоровою", має насправді хворобу. В результаті цього чоловіка мобілізували, але він пішов у ЗСУ виключно в тилове забезпечення, одразу знайшли частину, де йому запропонували конкретну посаду"

Деталі: За словами Лубінця, найбільша кількість скарг на роботу ТЦК та СП надходить до нього із Закарпаття. Водночас є регіони (наприклад, Кропивницький), де, як каже омбудсмен, таких звернень достатньо невелика кількість, а з тих, що є, більшість не підтверджується.

Що було раніше: Перед цим у відповідь на запит "УП" у Офісі омбудсмена зазначали, що за перші 8 місяці 2024 року Лубінець отримав понад 1,6 тисячі звернень громадян щодо порушень їхніх прав працівниками ТЦК. За весь 2023 рік їх загальна кількість майже втричі менша – 561.