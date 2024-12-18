Зеленський стверджує, що не раз просив США дати ліцензії на виробництво Patriot

Президент Володимир Зеленський заявив, що неодноразово звертався до США з проханням надати ліцензії на виробництво систем ППО Patriot, але ситуація не зрушила з місця.

Джерело: глава держави сказав в інтервʼю Le Parisien, викладеному Офісом президента, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Зеленський наголосив, що в нинішній повномасштабній війні Росії проти України головну роль відіграє технологічність, тож партнери України повинні, на його думку, допомагати в цьому напрямку.

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"Скільки разів я говорив – чесно вам скажу – зі Сполученими Штатами Америки, я дуже просив: дайте нам ліцензії на виробництво Patriot. І начебто ніхто не проти. Ніхто жодного разу мені не сказав: ні, ми вам не дамо. Але досі ми нічого не отримали", – заявив президент.

Він пояснив, що цей запит був повʼязаний із необхідністю закрити небо України системами протиповітряної оборони – це зокрема потрібно і українським військовим, аби їм не треба було "думати над тим, що там з їхніми сім'ями, з дітьми".

"Скільки разів я просив закрити небо? І досі, за три роки війни, ми так і не отримали ту кількість систем, яка нам так потрібна", – наголосив Зеленський.

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Глава держави зазначив, що розуміє аргументи про велику кількість замовлень і укладені заздалегідь контракти.

"І тоді я дуже просив: дайте нам ліцензії, ми будемо виробляти системи ППО і іншу зброю. Віддайте нам ліцензії і віддайте нам заморожені російські активи, ми будемо брати ці гроші і виробляти зброю. Поки що є те, що є", – підсумував він.

Раніше Зеленський заявив, що Україна потребує ще 10-12 систем протиповітряної оборони Patriot для повного захисту свого повітряного простору.