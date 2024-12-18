Зеленский утверждает, что не раз просил США дать лицензии на производство Patriot

Президент Владимир Зеленский утверждает, что неоднократно обращался к США с просьбой предоставить лицензии на производство систем ПВО Patriot, но ситуация не сдвинулась с места.

Источник: глава государства сказал в интервью Le Parisien, изложенном Офисом президента, сообщает "Европейская правда"

Детали: Зеленский отметил, что в нынешней полномасштабной войне России против Украины главную роль играет технологичность, поэтому партнеры Украины должны, по его мнению, помогать в этом направлении.

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"Сколько раз я говорил – честно вам скажу – с Соединенными Штатами Америки, я очень просил: дайте нам лицензии на производство Patriot. И вроде бы никто не против. Никто ни разу мне не сказал: нет, мы вам не дадим. Но до сих пор мы ничего не получили", – заявил президент.

Он пояснил, что этот запрос был связан с необходимостью закрыть небо Украины системами противовоздушной обороны – это в том числе нужно и украинским военным, чтобы им не надо было "думать над тем, что там с их семьями, с детьми".

"Сколько раз я просил закрыть небо? И до сих пор, за три года войны, мы так и не получили то количество систем, которое нам так нужно", – подчеркнул Зеленский.

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Глава государства отметил, что понимает аргументы о большом количестве заказов и заключенных заранее контрактах.

"И тогда я очень просил: дайте нам лицензии, мы будем производить системы ПВО и другое оружие. Отдайте нам лицензии и отдайте нам замороженные российские активы, мы будем брать эти деньги и производить оружие. Пока что есть то, что есть", – подытожил он.

Ранее Зеленский заявил, что Украина нуждается еще в 10-12 системах противовоздушной обороны Patriot для полной защиты своего воздушного пространства.