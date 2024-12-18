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США ввели додаткові санкції проти причетних до будівництва Nord Stream 2 осіб і компаній

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловСереда, 18 грудня 2024, 21:29
США ввели додаткові санкції проти причетних до будівництва Nord Stream 2 осіб і компаній
Фото: Getty Images

Державний департамент США оголосив про запровадження додаткових санкцій проти низки осіб і компаній, які вже перебували під одним із санкційних законів США за участь у будівництві "Північного потоку-2".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Державного департаменту

Деталі: Санкції застосували до низки осіб, які раніше вже перебували під санкціями за участь у проєкті будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" за законом "Про захист енергетичної безпеки Європи" (PEESA), а також кількох нових власників суден, які раніше потрапили під ці санкції.

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Нові санкції застосовують за санкційним режимом згідно з президентським указом 14024 "за шкідливу діяльність за кордоном влади Російської Федерації". 

У списку наводять вісім російських компаній та Морську рятувальну службу РФ, 17 суден, ООО "МТВ" та його засновника  Маттіаса Варніга, який раніше був виконавчим директором NORD STREAM 2 AG, та саму NORD STREAM 2 AG. 

Даний санкційний режим передбачає замороження активів у США чи під контролем американських громадян чи юросіб, та заборону американцям здійснювати операції, що якось пов’язані з майном чи інтересами підсанкційних осіб – окрім винятків, на які потрібно отримувати дозвіл. Це включає заборону передавати підсанційним особам будь-які кошти, майно або послуги, як і приймати їх від них.

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Передісторія:

  • Російський газопровід "Північний потік-2", у який Росія інвестувала мільярди євро, так і не почав використовуватися після завершення будівництва через початок повномасштабної війни, оскільки опинився під санкціями.
  • У вересні 2022 року одна з гілок СП2, поруч із "Північним потоком-1", постраждала від вибухів, схожих на диверсію, розслідування з цього приводу досі триває.
  • У 2024 році Nord Stream 2 AG програла позов у Суді ЄС щодо директиви, яка поширює правила внутрішнього ринку природного газу на газопроводи з третіх країн.

Північний потік-2СШАсанкції
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