США ввели дополнительные санкции против причастных к строительству Nord Stream 2 лиц и компаний

Государственный департамент США объявил о введении дополнительных санкций против ряда лиц и компаний, которые уже находились под одним из санкционных законов США за участие в строительстве "Северного потока-2".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Государственного департамента

Детали: Санкции применили к ряду лиц, которые ранее уже находились под санкциями за участие в проекте строительства российского газопровода "Северный поток-2" по закону "О защите энергетической безопасности Европы" (PEESA), а также нескольких новых владельцев судов, которые ранее попали под эти санкции.

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Новые санкции применяются по санкционному режиму согласно президентскому указу 14024 "за вредную деятельность за рубежом властей Российской Федерации".

В списке приводят восемь российских компаний и Морскую спасательную службу РФ, 17 судов, ООО "МТВ" и его основателя Маттиаса Варнига, который ранее был исполнительным директором NORD STREAM 2 AG, и саму NORD STREAM 2 AG.

Данный санкционный режим предусматривает замораживание активов в США или под контролем американских граждан или юрлиц, и запрет американцам осуществлять операции, как-то связанные с имуществом или интересами подсанкционных лиц – кроме исключений, на которые нужно получать разрешение. Это включает запрет передавать подсанкционным лицам любые средства, имущество или услуги, как и принимать их от них.

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