США ввели дополнительные санкции против причастных к строительству Nord Stream 2 лиц и компаний
Государственный департамент США объявил о введении дополнительных санкций против ряда лиц и компаний, которые уже находились под одним из санкционных законов США за участие в строительстве "Северного потока-2".
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Государственного департамента
Детали: Санкции применили к ряду лиц, которые ранее уже находились под санкциями за участие в проекте строительства российского газопровода "Северный поток-2" по закону "О защите энергетической безопасности Европы" (PEESA), а также нескольких новых владельцев судов, которые ранее попали под эти санкции.
Новые санкции применяются по санкционному режиму согласно президентскому указу 14024 "за вредную деятельность за рубежом властей Российской Федерации".
В списке приводят восемь российских компаний и Морскую спасательную службу РФ, 17 судов, ООО "МТВ" и его основателя Маттиаса Варнига, который ранее был исполнительным директором NORD STREAM 2 AG, и саму NORD STREAM 2 AG.
Данный санкционный режим предусматривает замораживание активов в США или под контролем американских граждан или юрлиц, и запрет американцам осуществлять операции, как-то связанные с имуществом или интересами подсанкционных лиц – кроме исключений, на которые нужно получать разрешение. Это включает запрет передавать подсанкционным лицам любые средства, имущество или услуги, как и принимать их от них.
Предыстория:
- Российский газопровод "Северный поток-2", в который Россия инвестировала миллиарды евро, так и не начал использоваться после завершения строительства – вначале из-за проблем в процессе сертификации, а далее из-за начала полномасштабной войны России против Украины.
- В сентябре 2022 года одна из веток СП2, рядом с "Северным потоком-1", пострадала от взрывов, похожих на диверсию, расследование по этому поводу до сих пор продолжается.
- В 2024 году Nord Stream 2 AG проиграла иск в Суде ЕС по директиве, которая распространяет правила внутреннего рынка природного газа на газопроводы из третьих стран.