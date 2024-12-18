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США ввели дополнительные санкции против причастных к строительству Nord Stream 2 лиц и компаний

Мария Емец, Станислав ПогориловСреда, 18 декабря 2024, 21:29
США ввели дополнительные санкции против причастных к строительству Nord Stream 2 лиц и компаний
Фото: Getty Images

Государственный департамент США объявил о введении дополнительных санкций против ряда лиц и компаний, которые уже находились под одним из санкционных законов США за участие в строительстве "Северного потока-2".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Государственного департамента

Детали: Санкции применили к ряду лиц, которые ранее уже находились под санкциями за участие в проекте строительства российского газопровода "Северный поток-2" по закону "О защите энергетической безопасности Европы" (PEESA), а также нескольких новых владельцев судов, которые ранее попали под эти санкции.

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Новые санкции применяются по санкционному режиму согласно президентскому указу 14024 "за вредную деятельность за рубежом властей Российской Федерации". 

В списке приводят восемь российских компаний и Морскую спасательную службу РФ, 17 судов, ООО "МТВ" и его основателя Маттиаса Варнига, который ранее был исполнительным директором NORD STREAM 2 AG, и саму NORD STREAM 2 AG.

Данный санкционный режим предусматривает замораживание активов в США или под контролем американских граждан или юрлиц, и запрет американцам осуществлять операции, как-то связанные с имуществом или интересами подсанкционных лиц – кроме исключений, на которые нужно получать разрешение. Это включает запрет передавать подсанкционным лицам любые средства, имущество или услуги, как и принимать их от них.

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Предыстория:

  • Российский газопровод "Северный поток-2", в который Россия инвестировала миллиарды евро, так и не начал использоваться после завершения строительства – вначале из-за проблем в процессе сертификации, а далее из-за начала полномасштабной войны России против Украины.
  • В сентябре 2022 года одна из веток СП2, рядом с "Северным потоком-1", пострадала от взрывов, похожих на диверсию, расследование по этому поводу до сих пор продолжается.
  • В 2024 году Nord Stream 2 AG проиграла иск в Суде ЕС по директиве, которая распространяет правила внутреннего рынка природного газа на газопроводы из третьих стран.

Северный поток-2СШАсанкции
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